[포토] 이해찬 전 총리 빈소, 악수하는 정청래-장동혁

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] 이해찬 전 총리 빈소, 악수하는 정청래-장동혁

입력 2026-01-30 17:07
수정 2026-01-30 17:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 30일 고(故) 이해찬 전 국무총리 빈소에서 다시 한번 손을 맞잡았다.

공교롭게도 6·3 지방선거를 앞두고 당내 문제로 당 일각에서 공격받는 두 대표가 적의(敵意)는 뒤로하고 고인의 영정 앞에서 ‘좋은 정치’를 다짐하는 모습을 보인 것이다.

정 대표는 이날 서울대병원 장례식장에 마련된 빈소를 찾은 장 대표 등 국민의힘 지도부를 상주 자리에서 맞았다.

그는 이후 조문을 마친 장 대표를 접객실로 안내하며 “몸은 좀 괜찮느냐”고 물었다. 이어 “살이 좀 빠졌다. 몇 킬로그램(㎏)이나 빠졌느냐”, “제가 단식을 해보니 단식 기간만큼 밥을 안 먹어야 (하더라)”라고 말하기도 했다.

이에 장 대표는 “(건강이) 많이 좋아졌다”면서도 “전당대회 마치고 9㎏, 이번에 4㎏ (빠졌는데) 회복이 안 된다”고 답했다.

두 대표는 고인의 뜻을 이어 ‘좋은 정치’를 하자는 데에도 뜻을 모았다.

정 대표가 먼저 장 대표에게 “빨리 건강을 회복하시고 (이 전) 총리님의 뜻을 받들어 좋은 정치를 했으면 한다”고 말했고, 장 대표는 “(고인의) 뜻을 잘 받들어 저희가 좀 더 나은, 좋은 정치를 했으면 한다”고 화답했다.

정 대표는 “후배들이 (뜻을) 받들어야 한다”고 덧붙였다.

정 대표는 빈소를 떠나는 장 대표와 국민의힘 지도부를 문 앞까지 배웅하는 모습도 보였다.

앞서 정 대표는 지난 8월 전당대회에서 승리하며 “악수는 사람과 하는 것”이라며 국민의힘과 ‘악수 불가’를 선언했다.

이를 놓고 정치권 안팎에서 여야 대표가 악수조차 안 한다는 비판이 나왔고, 이들은 작년 9월 이재명 대통령의 초청으로 대통령실을 방문했을 때 이 대통령의 권유로 당 대표로서는 처음으로 악수했다.

그러나 민주당과 국민의힘이 특검·법안 문제 등으로 강하게 대치하면서 두 사람도 서로 날 선 공방을 주고받았다.

특히 최근에는 장 대표가 이른바 ‘쌍특검’ 도입을 요구하며 8일간 단식을 했으나 정 대표는 단식장을 찾지 않았고 “단식 투정”이라며 비판하기도 했다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로