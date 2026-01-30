이해찬 빈소 찾은 이준석…“민주화 과정서 역할” 애도

이준석 “추모 공간서 당파성 필요없어”
오세훈도 조문 후 정청래와 짤게 대화
30일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 더불어민주당 정청래 대표와 개혁신당 이준석 대표가 대화하고 있다. 연합뉴스
이준석 개혁신당 대표가 30일 고 이해찬 전 국무총리 빈소를 찾아 애도의 뜻을 표했다.
이 대표는 이날 서울대병원 장례식장에 마련된 빈소에서 조문을 마친 뒤 기자들과 만나 “(이 전 총리와) 사적인 인연이 많진 않다”면서도 “민주화 과정에서 (이 전 총리가) 여러 역할을 하셨고 그런 부분에 대해서는 개혁신당도 있는 그대로 평가할 것”이라고 했다. 그러면서 “이런 추모나 조문 공간에서는 당파성도 필요없고 사람 도리를 다 하는게 옳다고 생각한다”고 덧붙였다.
이 대표는 조문 후 정청래 더불어민주당 대표와 짧은 대화도 나눴다. 빈소에는 이 대표와 천하람 원내대표, 이기인 사무총장, 이주영 정책위의장, 김정철 최고위원 등 개혁신당 지도부가 동행했다.
앞서 오세훈 서울시장도 빈소를 찾아 조문한 후 정 대표와 간단히 대화를 나눈 것으로 알려졌다.
오세훈 서울시장이 30일 오후 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 故 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문하고 있다. 뉴시1
장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부도 이날 빈소를 찾았다. 정 대표는 장 대표에게 “빨리 건강을 회복하시고 고인의 의지를 받들어 좋은 정치를 해달라”고 했고, 장 대표도 “고인의 뜻을 잘 받들어 저희가 좀 더 나은 좋은 정치를 하겠다”고 했다.
이 전 총리는 31일 발인 후 노제, 영결식을 마친 뒤 세종시 은하수공원에 안장된다.
