한일 수색·구조훈련 9년 만에 재개…국방협력 복원

이미지 확대 안규백(왼쪽) 국방부 장관이 30일 일본 해상자위대 요코스카총감부에서 고이즈미 신지로 일본 방위대신의 안내를 받아 이동하고 있다.

국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 안규백(왼쪽) 국방부 장관이 30일 일본 해상자위대 요코스카총감부에서 고이즈미 신지로 일본 방위대신의 안내를 받아 이동하고 있다.

국방부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국과 일본 군 당국이 9년 만에 연합 수색·구조훈련(SAREX)을 재개하기로 했다. 최근 한일 관계가 개선되면서 멈췄던 국방교류가 재개되는 분위기다.안규백 장관은 30일 고이즈미 신지로 일본 방위대신과 일본 가나가와현 요코스카에서 국방장관 회담을 개최했다. 국방부는 공동 보도문을 통해 “대한민국 해군과 일본 해상자위대 간 인도주의적 목적의 수색·구조훈련을 실시하기로 했다”고 밝혔다.한일 수색·구조훈련은 한반도 근해에서 선박 조난 사고가 발생했을 때 양국 함정이 출동해 함께 대응하는 절차를 연습하는 연합 훈련이다. 1999년 시작돼 격년으로 실시되다가 2017년 열 번째 훈련 이후 양국 관계가 악화하면서 약 9년 동안 실시되지 않았다.국방부는 “양 장관은 한일 국방교류 협력을 안정적으로 추진해 나가는 것이 중요하다는 데 의견을 같이했다”며 “이를 위해 양 장관의 상호 방문 및 국방장관회담을 연례화하고 국방당국 간 소통을 강화해 나가기로 했다”고 밝혔다.이어 “양 장관은 대한민국 국군과 일본 자위대 간 상호 이해와 신뢰 증진을 위해 인적·부대교류를 활성화하는 데 공감했다”며 “이달 실시된 육군 3사관학교와 일본 육상자위대 간부후보생 간 교류, 공군 블랙이글스의 항공자위대 나하 기지로의 첫 기착 및 블루임펄스와의 교류를 환영했다”고 설명했다.이번 국방장관 회담은 지난해 9월 일본 방위대신의 방한 이후 5개월 만에 성사됐다. 국방부는 “양 장관은 엄중해지고 있는 안보환경 속에 역내 평화와 안정 유지를 위해 협력해 나가는 데 의견을 같이했다”며 “한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화구축에 대한 의지를 재확인하고, 한일·한미일 공조를 지속해 나가기로 했다”고 강조했다.