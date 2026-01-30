고위공직자 ‘수백억’ 美 주식투자…野 “李대통령, 처분 지시해야”

“입으로는 국장 외치면서 뒤로는 ‘테슬라’”

국민의힘은 30일 이재명 정부 고위공직자 재산 공개와 관련해 “이재명 대통령은 지금 즉시 청와대 참모와 국무위원 등 고위공직자의 해외 주식 처분을 지시하라”고 했다.박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 “이 대통령은 ‘코스피 5000 시대’를 외치며 개미들에게 ‘국장’ 투자를 독려했지만 정작 청와대 참모들과 국무위원들은 ‘미국 주식’을 수백억원어치 쓸어 담으며 ‘한국 탈출’을 몸소 실천하고 있었다”며 이렇게 밝혔다. 그러면서 “이재명 정부는 고환율의 주범으로 서학개미를 겨냥하고 서학개미를 국장으로 유턴시키기 위해 당근책을 발표했지만 정작 고위공직자들은 미동조차 없는 공허한 외침에 불과할 뿐”이라고 지적했다.박 대변인은 “이장형 청와대 법무비서관, 노재헌 외교부 주중대사, 최휘영 문화체육관광부 장관, 이찬진 금감원장 등 정권의 핵심 인사들이 엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등 미국 빅테크 주식을 대거 보유 중인 ‘서학개미’로 드러났다”며 “이쯤 되면 이재명 정부의 고위공직자 재산 공개 내역은 ‘미국 주식 투자자 명부’에 가깝다”고 했다.고위공직자 수시 재산변동 내역에서 이 법무비서관은 테슬라 주식을 9666주 보유했다고 신고했다. 장남과 장녀가 각각 보유한 6206주, 6209주를 더하면 테슬라 주식만 총 2만 2081주다. 신고 때보다 주가가 올라 현재는 약 135억원에 달한다.노재헌 외교부 주중대사도 MS(2015주)·엔비디아(1만 7588주) 등을 보유 중이고, 장남은 MS(3602주)·엔비디아(1만3295주) 등을 보유했다. 한성숙 중소벤처기업부 장관은 테슬라(2166주), 애플(894주), 팰런티어테크놀로지(580주), 엔비디아(466주) 등 국외상장주식을 상당수 보유한 것으로 확인됐다.박 대변인은 “고환율을 잡으려면 고위공직자가 보유하고 있는 해외 주식을 처분하고 국장으로 돌아오는 솔선수범부터 보여야 한다”며 “자신들은 꿈쩍도 하지 않으면서 국민들에게 정책을 강요하는 것은 내로남불이라는 표현으로도 부족하다”고 강조했다.더불어민주당을 향해선 “과거 최상목 경제부총리가 가장 안전한 자산인 ‘미국 국채’를 보유했다는 이유만으로 ‘환율 급등에 베팅한 매국 행위’, ‘경제 내란’이라며 입에 담지 못할 ‘광기 어린 선동’을 일삼았다”며 “민주당 주장대로라면 고환율로 시름시름 알고 있는 대한민국의 위기 극복을 위해 가장 먼저 나서야 할 이재명 정부의 고위공직자들이 매국 행위를 하고 있는데 가만히 지켜만 보고 있을 건가”라고 했다.박 대변인은 “입으로는 ‘국익’과 ‘국장 부양’을 외치면서 뒤로는 ‘달러’와 ‘테슬라’를 가득 채운 이재명 정부의 위선이 바로 ‘코리아 디스카운트’의 주범”이라고 했다.