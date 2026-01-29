李대통령, 새달 초 당대표 시절 ‘박찬대 원내지도부’와 만찬

2026 밀라노 올림픽
李대통령, 새달 초 당대표 시절 '박찬대 원내지도부'와 만찬

김서호 기자
김서호 기자
입력 2026-01-29 21:18
수정 2026-01-29 21:18
박찬대, ‘친명’ 핵심·당시 원내대표로 호흡

지난 2024년 이재명 당시 더불어민주당 대표와 박찬대 더불어민주당 대표가 국회에서 열린 22대 국회 첫 의원총회에서 대화를 나누고 있다. 연합뉴스
지난 2024년 이재명 당시 더불어민주당 대표와 박찬대 더불어민주당 대표가 국회에서 열린 22대 국회 첫 의원총회에서 대화를 나누고 있다. 연합뉴스


이재명 대통령이 다음 달 5일 더불어민주당 대표 시절 원내대표로 활동한 박찬대 민주당 의원을 비롯한 당시 원내대표단과 청와대에서 만찬을 하는 것으로 29일 전해졌다.

여권에 따르면 청와대 초청 대상은 원내대표로 이 대통령과 호흡을 맞췄던 박 의원과 박성준·김용민·노종면·윤종군 의원 등 원내 부대표단이다.

이 대통령은 당초 지난해 6월 대선에서 승리한 이후 이들과 함께 식사할 계획이었으나, 박 의원이 8·2 전당대회에 당대표 후보로 출마하면서 일정이 미뤄진 것으로 전해진다.

‘친명’(친이재명)의 핵심으로 알려진 박 의원은 당시 전당대회에서 정청래 대표와 맞붙었으나 패배했다.

최근 정 대표가 ‘대의원·권리당원 1인 1표제’를 재추진하고 조국혁신당과의 합당 제안 등 과감한 행보를 보이는 가운데 이번 만찬에서 어떤 대화가 오갈지 주목된다.
김서호 기자
