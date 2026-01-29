황운하 “합당 시 조국 공동대표 해야”…혁신당 “부적절 발언” 경고

“민주당 지지율 높아…당명 중요치 않아”

“빨리 합당했으면 좋겠단 의원이 절반”

조국 대표도 황운하 의원에게 강한 경고

황운하 조국혁신당 의원이 지난해 4월 22일 국회 사랑재에서 열린 국회 미래산업포럼 발족식에서 축사를 하고 있다. 2025.4.22 안주영 전문기자

황운하 조국혁신당 의원이 29일 더불어민주당과의 합당 논의를 거론하며 ‘조국 공동대표’ 등의 발언을 쏟아냈다. 조국혁신당은 “당 내에서 논의된 바 없다”며 황 의원에게 경고 조치를 내렸다.황 의원은 이날 BBS 라디오 ‘금태섭의 아침저널’에서 민주당의 합당 제안에 대해 개인 의견임을 전제로 “혁신당의 독자적 가치·비전은 조 대표가 공동대표로 참여해야만 유지될 수 있다”고 말했다.이어 “조 대표는 지방선거보다 보궐선거로 국회에 들어와 민주당과 입장이 달랐던 과제에 대해 일관된 목소리를 내야 한다”고 했다.그는 당명에 대해선 “개인 의견 전제로 당명은 중요하지 않다”며 “지금 민주당 당 지지율이 높은 상황이고 민주당원들이 굳이 바꿀 필요 없다고 한다면 그건 중요하지 않다고 생각한다”고 말했다.당내 분위기도 전했다. 황 의원은 “빨리 합당하는 게 좋겠다는 의원이 절반은 됐던 것 같다”며 “당무위원회에선 찬반 격론이 있었다곤 하지만 제가 듣기로 7대 3 정도로 찬성 의견이 많았다고 한다”고 했다.조국혁신당은 곧바로 공지를 통해 황 의원의 발언을 일축했다. 조국혁신당 대변인실은 “당은 내부에서 합당당명, 공동대표, 의원들 내부의 찬반구성 등 논의는 언급된 바가 없음을 분명히 밝힌다”며 “조국 대표를 비롯한 조국혁신당 구성원 누구도 민주당 합당과 관련된 실무논의를 진행한 바 없다”고 밝혔다.그러면서 “당 최고위원회는 오늘 아침 이 문제에 대해 논의하고 조국혁신당은 이와 같은 논의를 전혀 한 바가 없으며 매우 부적절한 발언이라고 지적했다”며 “조국 당 대표 역시 이에 대해 강한 경고를 했다”고 전했다.