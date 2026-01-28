‘제명 위기’ 한동훈 “닭 목 비틀어도 새벽은 온다”

이미지 확대 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구 한 영화관에서 ‘잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대’ 영화 상영 시작을 기다리고 있다. 2026.01.28. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구 한 영화관에서 ‘잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대’ 영화 상영 시작을 기다리고 있다. 2026.01.28. 뉴시스

한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 “부당한 제명을 당하면서도 ‘닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다’고 했던 김영삼 전 대통령 말씀처럼 꺾이지 않는 마음으로 국민만 믿고 계속 가겠다”고 밝혔다.한 전 대표는 이날 서울 영등포구 한 영화관에서 ‘잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대’ 영화 관람을 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다.그는 “오늘 영화를 보고 나오는 길이라 다른 긴 말씀은 드리지 않겠다”며 질문을 받지 않은 채 영화관을 떠났다.한 전 대표의 영화 관람에는 친한(친한동훈)계인 김형동·박정훈·정성국·진종오·안상훈 의원 등이 참석했다.국민의힘 지도부는 이르면 29일 열리는 최고위원회의에서 한 전 대표의 제명 징계안을 의결할 것이라는 관측이 나온다.한편 오세훈 서울시장이 이날 “나라와 국민을 생각한다면 두 사람(장동혁 대표·한동훈 전 대표)이 오늘이라도 만나라”고 촉구했다.오 시장은 이날 페이스북에서 “더 이상 우리 스스로 패배하는 길로 들어서면 안 된다”며 “그것은 거대한 권력이 온 나라를 장악하려는 시도 앞에서 국민께 죄를 짓는 일”이라고 밝혔다.그는 “아직 시간이 있다. 당을 이끌었던, 또 이끌고 계시는 두 분이 오늘이라도 만나 승리와 미래에 대해 열린 마음으로 터놓고 얘기하시기를 진심으로 바란다”고 강조했다.