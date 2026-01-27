전남? 광주?…특별시 명칭 막판 합의 ‘전남광주특별시’

강기정 “주사무소 정하는 것 통합 걸림돌”

강기정 광주시장이 27일 국회 의원회관에서 열린 광주ㆍ전남 통합 논의를 위한 의원 조찬 간담회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 강 시장, 양부남 더불어민주당 광주시당위원장, 김원이 전남도당위원장, 김영록 전남도지사. 2026.1.27

더불어민주당이 통합 논의가 진행 중인광주·전남 통합 자치단체 명칭을 ‘전남광주특별시’로, 약칭은 광주특별시로 하기로 했다. 지역 갈등 소지가 됐던 주사무소는 정하지 않고 기존 전남 동부, 무안, 광주 등 3곳 청사를 균형 있게 운영한다는 방침이다.양부남 더불어민주당 광주시당위원장은 27일 국회 의원회관에서 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 참여하는 민주당 광주·전남 의원 조찬 간담회 이후 이 같은 논의 결과를 밝혔다.강 시장은 “지난 3차 회의 때 ‘주사무소를 전남으로 한다’라는 가안에 대해서 많은 논의가 있었다”면서 “그러나 주사무소를 정하는 것 자체가 통합에 걸림돌이 된다는 데 의견이 일치돼서 결론적으로 주사무소는 정하지 않는다”고 설명했다. 그러면서 “이 문제는 ‘7월 1일 출범하는 특별시장의 권한으로 둔다’ 이렇게 의견을 모았다”고 덧붙였다.김 지사도 “전남광주특별시로 (통합 명칭을) 정했다. 그리고 약칭을 광주특별시로 정함에 따라서 청사는 병기 순서를 동부, 무안, 광주 청사로 정하면서 서로 합의가 잘됐다”며 “이제 합의 정신을 잘 살려서 미래를 위해 우리가 활발한 논의를 거쳐서 통합 특별시가 힘차게 발전하길 바란다”고 했다.김원이 민주당 전남도당위원장은 “많은 걱정과 기대가 교차하고 있다”면서 “대승적으로 지난 일요일 가안으로 마련됐던 내용들은 폐기하고 명칭은 광주전남특별시에서 전남광주특별시, 약칭 광주특별시로 대승적으로 합의했다”고 말했다.김 위원장은 “사무실은 균형 있게 이용한다는 게 주된 정신”이라며 “특별하게 특정한 위치를 정하기보다 통합정신을 살려서 전남 동부, 무안, 광주 청사를 균형 있게 유지한단 내용으로서 우리 통합의 정신을 살려 나가기로 했다”고 강조했다.앞서 논의됐던 통합 명칭 가안과 주 사무소 지정 여부를 두고 광주와 전남 간 이견을 보이기도 했다.강 시장은 조찬 간담회에 앞서 “대구와 경북 통합 과정을 면밀히 지켜볼 때도 결국 청사 문제 결정하면서 파국 맞이했던 사례가 있다”면서 “청사 문제만큼은 통합 이후에 결정해도 늦지 않다”고 언급했다.김 지사도 통합 청사 문제와 관련해 “주된 사무소를 한 개만 할 필요는 꼭 없다고 본다”면서 “양 지역이 서로 한발씩 양보해서 대승적 차원에서 결정해야 한다”고 강조했다.