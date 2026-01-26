며칠 새 18%P 출렁…또 나온 ‘샤이보수론’

‘2배 차~초접전’ 널뛰는 여야 지지율

2026-01-27

비슷한 시기에 이뤄진 여론조사에서 여야 정당 지지율이 판이하게 다른 결과가 나와 배경에 관심이 쏠린다. 특히 더불어민주당 지지율은 조사간 차이가 크지 않은 반면, 국민의힘은 20% 초반과 40%에 육박하는 지지율이 뒤섞여 나오고 있다. 지방선거를 앞두고 ‘샤이 국민의힘’이 크게 늘어난 것과 무관치 않다는 분석이 나온다.리얼미터가 26일 발표한 정당 지지율 조사(1월 22∼23일, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트. 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 민주당은 42.7%, 국민의힘은 39.5%로 오차 범위 내 접전을 이뤘다. 반면 지난 23일 발표된 한국갤럽(1월 20~22일) 조사에선 민주당(43%) 지지율이 국민의힘(22%)을 21% 포인트 차로 앞서 거의 ‘더블 스코어’를 기록했다. 두 조사에서 민주당 지지율은 비슷하지만 국민의힘 지지율은 상당히 큰 차이를 보였다.한국갤럽은 조사원이 직접 질문을 던지는 전화면접(CATI) 조사 방식인 반면, 리얼미터는 ARS(자동응답) 조사 방식이다. 통상 여론조사 전문가들은 전화면접은 일반 민심을, ARS 방식은 정치 고관여층의 여론을 좀 더 반영한다고 분석한다.그럼에도 ‘샤이 보수’의 비율이 이 정도까지 나타나는 것은 흔치 않다. 국민의힘 입장에선 어떤 조사 결과를 바탕으로 향후 선거 전략을 짜야할지 혼란을 겪을 수 있는 부분이다. 특히 지지층을 얼마나 투표장으로 나오게 하느냐가 박빙 지역의 승부를 가르는 만큼 ‘샤이 지대’의 착시를 줄이는 게 관건으로 꼽힌다.지도부는 40%에 육박한 리얼미터 조사가 최근 상황을 충실히 반영했다고 보고 있다. 당내 강경파 김민수 최고위원은 이 조사를 들어 “일부가 지지율을 들며 장동혁 체제 퇴진을 주장하는데 정치적 선동은 이제 그만 중단하길 바란다”고 했다. 반면 반장(반장동혁) 인사들은 갤럽 조사를 주로 인용한다. 조사 기관마다 널뛰는 지지율이 당내 갈등 상황에도 선택적으로 거론되는 것이다.이런 격차가 국민의힘의 취약한 중도 확장성을 반영한 것이라는 분석도 나온다. 국민의힘 지지율이 상대적으로 낮게 나온 한국갤럽 조사는 선호 정당을 ‘없다 또는 모름’으로 답하면 같은 질문을 다시 묻는다. 최수영 정치평론가는 “전화 면접에서 재차 질문을 하면 강성에서 점점 중도로 내려서 답하는 사례가 많아질 수밖에 없다”고 전했다.민주당은 각종 여론조사에서 우위를 점하는 만큼 큰 의미를 두지 않는 분위기다. 민주당 한 관계자는 “ARS 방식은 강성 지지층이 참여를 많이 하는 반면, 전화면접은 그렇지 않는 경우가 있다”면서도 “당에서는 ﻿크게 신경쓰지 않는다”고 했다.