정치 의원총회 발언하는 송언석 원내대표 안주영 기자 입력 2026-01-26 16:08 수정 2026-01-26 16:08 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/01/26/20260126500187 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 송언석 국민의힘 원내 대표가 26일 국회에서 열린 의원총회에서 발언 하고 있다.2026.1.26.안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 송언석 국민의힘 원내 대표가 26일 국회에서 열린 의원총회에서 발언 하고 있다.2026.1.26.안주영 전문기자 송언석 국민의힘 원내 대표가 26일 국회에서 열린 의원총회에서 발언 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지