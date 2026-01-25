7선 의원 지낸 운동권 대부… 민주당 정신적 지주 떠났다

이해찬 전 총리 베트남서 별세

베트남 출장 중 건강 악화로 현지 병원에서 치료를 받던 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 별세했다. 사진은 더불어민주당 상임고문인 이 수석부의장이 2022년 국회에서 열린 이재명 당시 민주당 대표와 상임고문단 간담회에서 발언하는 모습.

2026-01-26 23면

참여정부에서 국무총리를 지낸 7선 의원 출신의 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 별세했다. 74세.민주평통 등에 따르면 이 수석부의장은 이날 베트남 호찌민시 탐안 종합병원에서 세상을 떠났다.이 수석부의장은 지난 22일 민주평통 베트남 운영협의회 참석을 위해 베트남으로 출장을 떠났지만 호찌민행 기내에서 거동이 힘들 정도로 급격하게 건강이 악화됐다. 이에 당초 26일까지 계획된 출장 계획을 취소하고 23일 떤선녓 공항에서 귀국을 준비하던 중 갑자기 호흡이 약해져 현지 병원 응급실로 이송됐다.이후 현지 의료진으로부터 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술을 받았다. 이 수석부의장은 에크모(ECMO·체외막산소공급장치)에 의존해 호홉을 이어갔지만 의식을 회복하지 못했다. 현지에 급파된 조정식 정무특별보좌관과 베트남으로 향한 더불어민주당 의원들은 현지에서 추가 의료 행위가 어렵다고 판단해 국내 이송 방안을 논의했지만 이 수석부의장은 끝내 한국 땅을 밟지 못했다.조 특보는 전날 팜 민 찐 베트남 총리가 이 수석부의장의 쾌유를 기원하는 서한을 한국 대사관에 보내왔고 호찌민시 인민위원장이 병원을 찾아와 가족을 위로했다고 전했다. 찐 총리는 서한에서 “(이 수석부의장이) 호찌민시 방문 중 건강 악화로 입원했다는 소식을 듣고 매우 안타깝게 생각한다”고 밝혔다.운동권 대부이자 7선 의원을 지낸 이 수석부의장은 민주당의 ‘정신적 지주’로 통해왔다.1952년 충남 청양에서 태어난 고인은 서울 용산고를 졸업하고 서울대 섬유공학과에 입학했으나 자퇴한 뒤 이듬해 사회학과로 재입학했다. 이후 10월 유신을 계기로 학생운동에 참여해 전국민주청년학생총연맹(민청학련) 사건과 김대중 내란음모 사건으로 형을 살았다.1988년 평화민주당에 입당해 13대 총선에서 서울 관악을에 출마했고, 이곳에서 내리 5선을 지냈다. 이후 세종에서 두 차례 더 당선돼 7선 고지에 올랐다.문민정부 당시 조순 서울시장의 정무부시장을 지냈고, 국민의 정부 시절에는 초대 교육부 장관으로 발탁돼 대대적인 교육 개혁을 단행했다. 참여정부 때는 국무총리로 임명됐고, 강력한 권한을 부여받아 ‘실세 총리’란 평가를 받았다.문재인 정부 시기에는 민주당 3기 당대표에 오르며 2012년 대선 전 민주통합당 대표에 오른 뒤 6년 만에 다시 당을 지휘했다. 당시 이 수석부의장은 대선과 지방선거를 모두 승리한 분위기 속에 21대 총선을 앞둔 ‘민주 정부 20년 집권론’을 펼치기도 했다. 당 대표 임기를 마친 뒤 정계를 은퇴했으나 22대 총선에서 다시 상임선대위원장직을 맡았다. 본인이 출마한 선거에서 한 번도 패한 적 없을 뿐만 아니라 4번의 민주 정부 출범에 모두 기여한 대표적인 선거 전략가로 ‘선거의 제왕’이라고도 불렸다.