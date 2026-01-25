[속보] 이해찬 전 총리 별세…베트남 출장 중 건강 악화

이미지 확대 이해찬 민주평통 수석부의장 별세. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 이해찬 민주평통 수석부의장 별세. 서울신문

제36대 국무총리를 지낸 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 별세했다. 73세.25일 민주평통에 따르면 이 수석부의장은 현지시간으로 이날 오후 2시 48분 베트남 호찌민 탐안 병원에서 운명했다.이 수석부의장은 지난 23일 베트남 출장 중 건강이 악화돼 병원으로 이송됐다. 심근경색 진단에 따라 좁아진 혈관을 넓히는 심장 스텐트 시술을 받았으나 이후 의식을 회복하지 못했다.민주평통 관계자는 “현지 의료진이 최선의 노력을 다했으나 안타까운 소식을 전하게 됐다”며 “현재 유가족 및 관계 기관과 함께 국내 운구 및 장례 절차를 논의 중이며, 확정되는 대로 다시 공지하겠다”고 밝혔다.이 수석부의장은 7선 의원 출신으로 노무현 정부에서 국무총리를 지냈다. 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.