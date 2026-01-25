[속보] 이해찬 전 총리 별세…베트남 출장 중 건강 악화

방금 들어온 뉴스

[속보] 이해찬 전 총리 별세…베트남 출장 중 건강 악화

윤예림 기자
입력 2026-01-25 17:18
수정 2026-01-25 17:37
이해찬 민주평통 수석부의장 별세. 서울신문
이해찬 민주평통 수석부의장 별세. 서울신문


제36대 국무총리를 지낸 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 별세했다. 73세.

25일 민주평통에 따르면 이 수석부의장은 현지시간으로 이날 오후 2시 48분 베트남 호찌민 탐안 병원에서 운명했다.

이 수석부의장은 지난 23일 베트남 출장 중 건강이 악화돼 병원으로 이송됐다. 심근경색 진단에 따라 좁아진 혈관을 넓히는 심장 스텐트 시술을 받았으나 이후 의식을 회복하지 못했다.

민주평통 관계자는 “현지 의료진이 최선의 노력을 다했으나 안타까운 소식을 전하게 됐다”며 “현재 유가족 및 관계 기관과 함께 국내 운구 및 장례 절차를 논의 중이며, 확정되는 대로 다시 공지하겠다”고 밝혔다.

이 수석부의장은 7선 의원 출신으로 노무현 정부에서 국무총리를 지냈다. 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.
윤예림 기자
