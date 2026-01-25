[속보] 이해찬, 사흘째 의식 없는 상태…“긴급 이송해야 하는 상황”

이미지 확대 베트남 출장 중이던 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 23일 현지에서 건강이 급격히 악화해 위독한 상태다. 사진은 지난해 11월 제22기 민주평화통일자문회의 수석부의장 취임식에서 취임사를 하는 이해찬 전 총리. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 베트남 출장 중이던 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 23일 현지에서 건강이 급격히 악화해 위독한 상태다. 사진은 지난해 11월 제22기 민주평화통일자문회의 수석부의장 취임식에서 취임사를 하는 이해찬 전 총리. 연합뉴스

이미지 확대 24일(현지시간) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 치료받고 있는 베트남 호찌민 시내 떰아인 종합병원 중환자실 병동. 2026.1.24 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 치료받고 있는 베트남 호찌민 시내 떰아인 종합병원 중환자실 병동. 2026.1.24 연합뉴스

베트남 출장 중 건강이 긴급히 악화돼 위중한 상태에 빠진 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 사흘째 의식을 회복하지 못하고 있는 것으로 전해졌다.조승래 더불어민주당 사무총장은 25일 국회에서 한 기자간담회에서 “(이 수석부의장이) 계속 의식을 회복하고 있지는 못한 상태인 것 같다”며 “베트남 현지에서 추가로 의료 행위를 할 수 있는 여건이 되지 않아 긴급 이송해야 할 상황”이라고 밝혔다.조 사무총장은 “(국내로) 이송하려면 에어 앰뷸런스가 필요한데 베트남에는 에어 앰뷸런스가 없는 상태”라며 “조정식 대통령 정무특보, 이해식 당 전략기획위원장, 김현 당 국민소통위원장, 최민희·김태년 의원 등이 현지에 나가 있다. 이 수석부의장의 배우자와 이송 방법 등을 협의 중”이라고 설명했다.이어 “(이 수석부의장을) 대한민국으로 어떻게 모셔 올지 빨리 대책을 만드는 것이 시급하다”며 “그 과정에서 당이 해야 할 역할을 찾아서 할 것”이라고 했다.이 수석부의장은 지난 22일 베트남 호찌민으로 출장을 떠났다가 다음 날인 23일 호흡이 약해지는 증세로 심폐소생술을 받으며 현지 병원으로 이송됐다. 이후 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받고 있다.이 수석부의장의 입원 소식에 베트남 총리실 등 당국이 우리 측에 각별히 협조하고 있으며, 병원 측도 병원장이 환자 상황을 직접 챙기는 등 크게 신경 쓰는 것으로 알려졌다.이 수석부의장은 7선 의원 출신으로 노무현 정부에서 국무총리를 지냈다. 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.