한동훈, "징계 철회하라" 집회에 "이게 진짜 보수결집"

방금 들어온 뉴스

한동훈, "징계 철회하라" 집회에 "이게 진짜 보수결집"

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-01-24 16:44
수정 2026-01-24 17:20
한동훈 지지자 집회 모인 시민들
한동훈 지지자 집회 모인 시민들 24일 서울 여의도에서 열린 한동훈 전 국민의힘 대표 지지자 집회에서 참석자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 2026.1.24 연합뉴스


장동혁 국민의힘 대표가 단식 종료에 따른 건강 회복을 마치고 당무에 복귀하는 대로 한동훈 전 대표에 대한 제명 여부를 최종 결정할 예정인 가운데, 한 전 대표 측 지지자들이 24일 여의도에서 집회를 열고 징계 철회를 요구했다.

한 전 대표 지지자들은 이날 국회의사당역 인근에서 열린 집회에서 “불법제명 철회하라”, “장동혁은 각성하라”, “한동훈을 지켜내자” 등 구호를 외쳤다.

집회에 참석한 박상수 전 대변인은 “우리 당이 위헌 정당이 아닌 이유는 계엄을 한 전 대표가 막았기 때문”이라며 “그런 한 전 대표를 제명하고 내쫓는다 한다. 대한민국 보수 정당이 스스로 문을 닫겠다고 하는 것이다. 우리가 한 전 대표와 국민의힘, 대한민국 보수 정치를 지키자”고 말했다.

주최 측은 이날 집회에 3만명이 모인 것으로 추산된다고 밝혔다.

한 전 대표는 이날 집회에 참석하지 않았다.



다만 그는 지지자들과 소통하는 플랫폼인 ‘한컷’에 글을 올려 “가짜 보수들이 진짜 보수 내쫓고 보수와 대한민국 망치는 것을 막기 위해 이 추운 날 이렇게 많이 나오셨다. 이것이 진짜 보수 결집”이라고 평가했다.
권윤희 기자
