[속보] 홍준표 “尹, 몰락한 현실 아직도 모르는 듯”

이미지 확대 윤석열 전 대통령, 홍준표 전 대구시장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 윤석열 전 대통령, 홍준표 전 대구시장. 연합뉴스

홍준표 전 대구광역시장이 윤석열 전 대통령을 향해 “절대 강자가 추락해 몰락했다는 걸 모르는 것 같다”고 직격했다.홍 전 시장은 23일 오전 인스타그램에 “윤 전 대통령은 지금의 상황을 박근혜 정부 시절 국정원 댓글 수사를 하며 부당한 탄압을 당하던 평검사 시절로 착각하는 것 같다”며 이같이 밝혔다.그는 “그때는 약자가 참고 기다리며 대국민 호소를 하던 국면이었지만, 지금은 전혀 다르다”며 “절대강자가 추락한 상황이라는 점을 인식하지 못하는 것 같다”고 지적했다.이어 “큰 권력은 모래성 같으니 조심하라고 수차례 말했건만, 지난 세월이 참 허망하고 아쉽다”고 덧붙였다.한편 윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의 등으로 기소돼 1심에서 사형이 구형된 상태다. 윤 전 대통령 측은 12·3 비상계엄 전 열린 국무회의와 관련한 위증 혐의에 대해서도 강하게 부인하고 있다.윤 전 대통령 측 변호인은 지난 21일 서울중앙지방법원 형사합의32부(부장 류경진) 심리로 열린 위증 혐의 사건 첫 공판준비기일에서 “윤 전 대통령은 처음부터 국무회의를 열 의사로 국무위원들을 소집했다는 입장”이라며 혐의를 부인했다.