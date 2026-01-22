23일 이혜훈 청문회 개최… “부도덕성 낱낱이 알릴 것” 벼르는 국힘

청문위원 요구 자료 60% 추가 제출

박수영 “그래도 장관 될 자격 없어”

폭언·갑질·부정청약 의혹 등 비판

이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 22일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 발언하고 있다. 2026.1.22

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 22일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 발언하고 있다. 2026.1.22

연합뉴스

2026-01-23 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회를 23일 열기로 여야가 합의했다. 다만 야당이 요구하는 자료 제출이 완료되진 않아 청문회 진행이 순탄치는 않을 것으로 보인다.국회 재정경제기획위원회 여야 간사는 이 후보자의 자료 제출을 전제로 22일 이같이 최종 합의했다. 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원은 이날 서울신문과의 통화에서 “(이 후보자가) 오전 10시에 자료를 보내왔다”며 “추가로 요청한 91건의 자료 중 60%정도만 가져왔는데 부정청약 관련 자료는 없었다. 범죄를 자백하는 것”이라고 말했다.박 의원은 “자료가 부실하지만, 일단 청문회를 열어 후보자의 부도덕성과 이재명 정권의 인사검증 부실을 낱낱이 국민들께 알려드리도록 하겠다”며 “어린 인턴에 대한 폭언과 보좌진에 대한 갑질, 그리고 90억원대 로또 아파트 부정청약 만으로도 장관 후보자가 될 자격이 없다”고 밝혔다.이 후보자는 이날 출근길에서 “낼 수 있는, 구할 수 있는 모든 걸 다 냈다며 청문회에서 소상히 설명드리겠다”고 말했다. 이 후보자는 서초구 ‘원펜타스 아파트’ 부정청약, 증여세 탈루, 영종도 부동산 투기, 자녀 병역 특혜, 보좌진 폭언·갑질 등의 의혹을 받고 있다. 야당 재경위원들은 이를 해명할 금융거래 내역과 장남의 원펜타스 아파트 실거주 증명 자료, 병역 특혜 ‘부모 찬스’ 해명 자료, 외환거래 증빙 자료 등 91건의 추가 자료를 요구해왔다.당초 여야는 이 후보자에 대한 인사청문회를 개최하기로 예정했던 지난 19일 국회 재경위 전체회의를 열었다. 그러나 자료 제출 미비 등을 놓고 여야 간 공방이 이어진 끝에 이 후보자는 착석도 하지 못한 채 회의가 파행됐다.