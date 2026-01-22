李·여당, 중복상장 문제 ‘공감대’… LS 제동 걸리나

코스피 특위와 오찬서 “엄격 대응”
관련 제도 개선 등 대책 본격화 전망
오기형 더불어민주당 코스피5000 특별위원장이 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 코스피 5000 돌파 청와대 초청 오찬을 마친 후 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 박홍배, 이강일 의원, 오 위원장, 정준호 의원. 2026.1.22
뉴스1
이재명 대통령이 22일 더불어민주당 코스피5000특별위원회 위원들과의 오찬에선 ‘중복상장’에 엄격하게 대응해야 한다는 데 공감하면서 관련 대책 논의가 본격화될 것으로 전망된다. 특히 최근 소액주주들의 거센 반발 속에서 비상장 증손회사의 기업공개(IPO)를 추진한 LS그룹의 중복상장 등에 제동이 걸릴지 주목된다.
특위 위원장인 오기형 의원은 이날 청와대 오찬을 마친 뒤 국회에서 기자회견을 열고 중복상장 문제에 대해 “송아지를 낳았는데 그 송아지가 내 송아지가 아니더라 이런 문제인데 엄격하게 처리하자는 논의가 있었다”고 했다. 이어 “실제 제도 개선과 관련해 자본시장법 개정안이 나와 있는데 지금 정무위원회에서 막혀 있다”며 “그런 점에 대한 문제제기와 공감이 있었다”고 했다. 오 의원은 또 “실제 중복상장은 상장 규정에 관한 문제”라며 한국거래소의 상장 규정에 대한 개정 시도를 해야 할 것”이라고 했다.
해외에선 구글 모회사 ‘알파벳’처럼 모회사 중심으로 상장을 한다. 반면 국내에선 모회사가 상장돼 있는데도 수익성 높은 자회사를 따로 상장시켜 소액주주들이 크게 반발하고 있다. LS가 비상장 증손회사인 에식스솔루션즈의 상장을 추진하자 주주가치 훼손을 우려한 LS소액주주 연대가 한국거래소에 상장 예비심사 불승인을 촉구하는 탄원서를 제출하는 등 실력 행사에 돌입했다.
2026-01-23 3면
