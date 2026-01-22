정청래 “합당하자” 전격 제의… 조국 “국민 뜻대로”

민주·혁신당 지방선거 앞 지각변동

이미지 확대 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당에 전격 합당을 제안함으로써 지방선거 구도에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 사진은 지난 16일 이재명 대통령이 청와대 상춘재에서 주재한 정당 지도부 초청 오찬 이후 이 대통령과 정 대표, 조국(오른쪽) 혁신당 대표가 함께 이동하는 모습.

정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당에 전격 합당을 제안함으로써 지방선거 구도에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 사진은 지난 16일 이재명 대통령이 청와대 상춘재에서 주재한 정당 지도부 초청 오찬 이후 이 대통령과 정 대표, 조국(오른쪽) 혁신당 대표가 함께 이동하는 모습.

정청래 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당을 향해 전격 합당을 제안했다. 6·3 지방선거를 4개월 앞두고 압도적 승리를 견인하기 위한 승부수를 던진 것이다. 조국 혁신당 대표는 “국민과 당원 목소리를 경청하겠다”고 답했다. 실제 선거 전 합당이 이뤄지면 선거 구도에도 대대적 변동이 예상된다. 다만 갑작스러운 합당 제안에 따른 여당 내 거센 반발 등은 변수다.정 대표는 이날 오전 긴급 기자회견을 열고 “혁신당에 제안한다. 우리와 합치자”며 “우리는 이재명 정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다. 이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”고 했다. 그러면서 “두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지길 바란다”며 “혁신당의 화답을 기다리겠다”고 했다.이에 조 대표는 정 대표의 합당 제안 40분 뒤인 오전 10시 30분쯤 전북 현장 최고위원회의에서 전날 오후 정 대표와 만나 합당 제안 내용을 전달받았다며 “갑작스럽지만 제안의 무게가 결코 가볍지 않기에 최고위원들과 숙고했다”고 밝혔다.조 대표는 이재명 정부 성공과 정권 재창출이란 목표에 동의한다면서도 혁신당은 민주당이 말하지 않는 진보적 미래 과제(정치개혁, 개헌 등)도 독자적으로 추구하고 있다고 했다. 그러면서 “이런 두 시대적 과제를 모두 실현할 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다”며 “의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다”고 밝혔다.혁신당은 23일 의총, 26일 당무위를 열기로 했다. 혁신당 핵심 관계자는 “여기에서 정리가 되면 그게 기본 방향이 될 것”이라고 했다. 박수현 민주당 수석대변인은 기자들과 만나 “정 대표 제안을 수락했기 때문에 당내 절차에 들어갔다고 본다”며 “긍정적 응답으로 생각한다”고 했다.정 대표가 혁신당에 ‘당대당 합당’을 전격 제안한 걸 두고 여권에선 수도권, 충청권 등 격전지를 비롯해 호남 등에서의 표 분산을 막겠다는 정치적 셈법이란 평가가 나온다. 혁신당의 지지율이 아직까진 저조해 민주당과의 합당 효과가 수치로 나오진 않더라도 범여권 후보 간 경쟁을 피할 수 있고 일부 지역에선 서로 윈윈할 수 있다는 것이다.이날 발표된 전국지표조사(NBS, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)를 보면 혁신당 전체 지지율은 3%에 그치나 호남과 부산·울산·경남(PK)에선 각각 6%, 5% 지지율을 기록했다. 민주당 입장에선 합당을 통해 ‘호남 약진’, ‘부울경 영향력 흡수’라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 셈이다. 조 대표도 ‘기호 1번’을 달고 서울·부산시장 등 광역단체장에 도전할 수 있는 길이 열리고, 추후 여당의 대권 주자로 자리매김할 수 있다.다만 당내에선 사전 공감대 없는 정 대표 일방 제안에 반발하는 목소리가 잇따랐다. 비공개 최고위에서도 이언주·황명선 최고위원 등이 우려를 제기한 것으로 알려졌다. 강득구 최고위원은 “오늘 아침 한 대 얻어맞은 듯한 큰 충격을 받았다”며 “이제는 도저히 참을 수 없다. 최고위를 거수기로 만들고, 대표 결정에 동의만 요구하는 방식은 민주적인 당 운영이 아니다”라고 했다.의총에선 “합당을 제안한 거지, 합당하기로 했다고 발표한 게 아니지 않으냐. 원래 당대당 합당은 대표가 고독하게 결단해서 제안하는 것”이라는 의견(김영진 의원)도 나온 것으로 전해졌다.당 지도부는 조 대표가 지난해 8월 사면 이후 정치에 복귀한 시점부터 정 대표와 여러 차례 교감이 있었다는 점을 강조했다. 박 수석대변인은 “혁신당이 응답을 하더라도 (민주당) 당원이 합당을 하라고 하면 하고, 하지 말라고 하면 못 한다”며 “최종 결정은 당원 몫”이라고 했다.