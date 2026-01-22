[속보] 조국, ‘민주당 합당’ 제안에 “국민·당원 목소리 듣고 결정”

방금 들어온 뉴스

[속보] 조국, ‘민주당 합당’ 제안에 “국민·당원 목소리 듣고 결정”

윤예림 기자
입력 2026-01-22 10:43
수정 2026-01-22 10:54
조국 조국혁신당 대표가 22일 전북 전주시 조국혁신당 전북도당에서 열린 ‘전북 현장 최고위원회’에서 모두발언을 하고 있다. 2026.1.22 뉴스1
조국 조국혁신당 대표가 22일 전북 전주시 조국혁신당 전북도당에서 열린 ‘전북 현장 최고위원회’에서 모두발언을 하고 있다. 2026.1.22 뉴스1


조국 조국혁신당 대표는 22일 정청래 더불어민주당 대표의 합당 제안에 대해 “국민과 당원의 목소리를 듣고 합당 여부를 결정하겠다”고 밝혔다.

조 대표는 이날 전북 전주시 전북도당 당사에서 열린 최고위원회의에서 “어제 늦은 오후 정청래 대표를 만나 오늘 발표 내용을 전달받았다”며 이같이 말했다.

그는 “조국혁신당은 정 대표가 언급한 이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의한다”며 “지난 대선에서 조국혁신당의 대선 후보는 이재명 후보였고, 동시에 조국혁신당은 정치 개혁과 개헌, 사회권 선진국 실현, 토지 공매 입법화 등 민주당이 말하지 않은 진보적 미래 과제를 독자적으로 추구하고 있다”고 했다.

또 “이러한 구시대적 과제를 모두 실행할 수 있는 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다”며 “이를 위해 의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다”고 설명했다.

그러면서 “국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것이며, 그 결과가 나오는 대로 국민에게 보고를 올리겠다”고 덧붙였다.
윤예림 기자
