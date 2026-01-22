여야, 내일 ‘이혜훈 인사청문회’ 연다

국민의힘 “자료 제출하겠다고 약속받았다”

이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 19일 서울 여의도 국회에서 입장을 밝히고 있다. 이날 열린 재정경제기획위원회 전체회의는 이 장관의 청문회 개최 여부를 놓고 여야간 공방이 이어지다 정회됐다. 2026.01.19. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 19일 서울 여의도 국회에서 입장을 밝히고 있다. 이날 열린 재정경제기획위원회 전체회의는 이 장관의 청문회 개최 여부를 놓고 여야간 공방이 이어지다 정회됐다. 2026.01.19. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 23일 열린다.국회 재정경제기획위원회 여야 간사는 이 후보자의 자료 제출을 전제로 22일 이렇게 합의했다.야당 간사인 국민의힘 박수영 의원은 “민주당 정태호 간사, 예산처 임기근 차관 등이 오전에 청문회 자료를 꼭 제출한다고 약속했다”며 “자료를 내면 23일에 청문회를 한다고 말했다”고 밝혔다.이 후보자는 아파트 부정 청약, 영종도 부동산 투기, 보좌진 폭언·갑질, 증여세 탈루, 자녀 병역 특혜 등의 의혹을 받고 있다.국민의힘은 ▲증여세 의혹 해명 자료 ▲반포 원펜타스 아파트 부정청약 의혹 해명 자료 ▲해외송금 내역 등의 자료 제출을 요구하고 있다.재경위는 국민의힘 임이자 의원이 위원장이다. 당초 여야는 지난 19일 이 후보자에 대한 인사청문회를 개최할 예정이었다. 이에 따라 재경위는 같은 날 회의를 개최했으나 자료 제출 미비 등을 놓고 공방을 벌이다 파행됐다. 이후 쟁점인 자료 제출과 이에 따른 청문회 개최 여부를 협의해왔으나, 이견이 좁혀지지 않으면서 공전해왔다.