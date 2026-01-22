[속보] 정청래 “조국혁신당, 우리와 합치자” 합당 제안

“이번 6·3 지방선거 같이 치렀으면”

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 조국혁신당과의 합당을 제안하는 기자회견을 하고 있다. 2026.1.22 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 정청래 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 조국혁신당과의 합당을 제안하는 기자회견을 하고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당에 합당을 제안했다.정 대표는 이날 국회에서 긴급기자회견을 열고 “조국혁신당에게 제안한다. 우리와 합치자”라고 밝혔다.그는 “(민주당과 조국혁신당은) 이재명 정부 출범을 위한 대선도 같이 치렀다”며 “이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”고 말했다.이어 “이재명 정부의 성공, 지방선거 승리가 시대정신”이라며 “민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각한다”고 했다.또 “지방선거를 따로 치를 이유가 없다”며 “이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명 정부 성공이라는 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다”고 강조했다.그러면서 “두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지길 바란다”며 “조국혁신당의 화답을 기다리겠다”고 덧붙였다.