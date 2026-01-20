北노동신문 국비 배포? 李대통령 개탄…“거짓말도 표현의 자유냐”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

北노동신문 국비 배포? 李대통령 개탄…“거짓말도 표현의 자유냐”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-01-20 23:38
수정 2026-01-20 23:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이재명 대통령은 ‘정부가 북한 노동신문을 국비로 배포하기로 했다’는 소문이 일각에서 떠도는 것에 대해 “대체 누가 이런 가짜뉴스를 (퍼뜨리는 것인가)”라고 개탄했다. 이 대통령은 20일 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 글을 남기면서 “이런 거짓말도 표현의 자유로 보호해야 할까요”라고 반문했다. 2026.1.20 엑스
이재명 대통령은 ‘정부가 북한 노동신문을 국비로 배포하기로 했다’는 소문이 일각에서 떠도는 것에 대해 “대체 누가 이런 가짜뉴스를 (퍼뜨리는 것인가)”라고 개탄했다. 이 대통령은 20일 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 글을 남기면서 “이런 거짓말도 표현의 자유로 보호해야 할까요”라고 반문했다. 2026.1.20 엑스


이재명 대통령은 ‘정부가 북한 노동신문을 국비로 배포하기로 했다’는 소문이 일각에서 떠도는 것에 대해 “대체 누가 이런 가짜뉴스를 (퍼뜨리는 것인가)”라고 개탄했다.

이 대통령은 20일 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 글을 남기면서 “이런 거짓말도 표현의 자유로 보호해야 할까요”라고 반문했다.

아울러 김민석 국무총리가 국정설명회에서 ‘노동신문 국비 배포설’에 대해 반박하고 사실관계를 바로잡았다는 내용이 담긴 기사도 함께 소개했다.

앞서 김 총리는 전날 전주대학교에서 열린 국정설명회에서 한 참석자로부터 ‘북한의 체제 선전 매체인 노동신문을 혈세로 배포하기 시작한 점이 참 의문스럽다’는 질문을 받았다.

김 총리는 이에 “(정부가 노동신문 접근 제한을 풀기로 한 것은) 노동신문을 온라인 등을 통해 개방한다는 뜻일 뿐, 국비로 노동신문을 배포하자는 논의는 한 적이 없다”고 설명했다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로