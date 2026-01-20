北노동신문 국비 배포? 李대통령 개탄…“거짓말도 표현의 자유냐”

이미지 확대 이재명 대통령은 ‘정부가 북한 노동신문을 국비로 배포하기로 했다’는 소문이 일각에서 떠도는 것에 대해 “대체 누가 이런 가짜뉴스를 (퍼뜨리는 것인가)”라고 개탄했다. 이 대통령은 20일 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 글을 남기면서 “이런 거짓말도 표현의 자유로 보호해야 할까요”라고 반문했다. 2026.1.20 엑스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령은 ‘정부가 북한 노동신문을 국비로 배포하기로 했다’는 소문이 일각에서 떠도는 것에 대해 “대체 누가 이런 가짜뉴스를 (퍼뜨리는 것인가)”라고 개탄했다. 이 대통령은 20일 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 글을 남기면서 “이런 거짓말도 표현의 자유로 보호해야 할까요”라고 반문했다. 2026.1.20 엑스

이재명 대통령은 ‘정부가 북한 노동신문을 국비로 배포하기로 했다’는 소문이 일각에서 떠도는 것에 대해 “대체 누가 이런 가짜뉴스를 (퍼뜨리는 것인가)”라고 개탄했다.이 대통령은 20일 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 글을 남기면서 “이런 거짓말도 표현의 자유로 보호해야 할까요”라고 반문했다.아울러 김민석 국무총리가 국정설명회에서 ‘노동신문 국비 배포설’에 대해 반박하고 사실관계를 바로잡았다는 내용이 담긴 기사도 함께 소개했다.앞서 김 총리는 전날 전주대학교에서 열린 국정설명회에서 한 참석자로부터 ‘북한의 체제 선전 매체인 노동신문을 혈세로 배포하기 시작한 점이 참 의문스럽다’는 질문을 받았다.김 총리는 이에 “(정부가 노동신문 접근 제한을 풀기로 한 것은) 노동신문을 온라인 등을 통해 개방한다는 뜻일 뿐, 국비로 노동신문을 배포하자는 논의는 한 적이 없다”고 설명했다.