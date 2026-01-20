현장에서 내각부총리 해임한 김정은…9차 당대회 앞두고 인적 쇄신 예고

이미지 확대 김정은, 준공식서 양승호 내각부총리 해임 김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 열린 함경남도 룡성기계연합기업소 1단계 개건현대화 준공식에서 양승호 내각부총리를 현지에서 해임했다고 조선중앙TV가 20일 보도했다. 김 위원장은 연설에서 “무책임하고 무능한 경제지도일군들” 때문에 인위적인 혼란과 경제적 손실이 초래됐다고 지적했다.

김정은 북한 국무위원장이 함경남도 용성기계연합기업소를 방문한 자리에서 기계공업을 담당하는 양승호 내각 부총리를 해임했다. 현장에서 고위 인사의 무능을 문책하고 해임한 것은 이례적이다. 조만간 예정된 9차 노동당대회를 앞두고 ‘기강 잡기’에 나선 것으로 풀이된다.노동신문은 20일 김 위원장이 전날 용성기계연합기업소 1단계 개건현대화대상 준공식에 참석했다고 보도했다.김 위원장은 연설의 대부분을 간부들의 무능을 지적하는 데 할애했다. 그는 “그런데 이 사업이 첫 공정부터 어그러지게 됐다”며 “순수 무책임하고 거칠고 무능한 지도일군(간부)들때문에 겪지 않아도 될 인위적인 혼란을 겪으면서 어려움과 경제적 손실도 적지 않게 초래했다”고 지적했다.이어 “기술과제서에 생산공정현대화에서 필수적인 통합생산체계구성방안이 반영되지 않고 일부 생산공정의 자동흐름식을 실현할 수 없게 돼 있는 것을 비롯해 바로잡아야 할 문제가 60여건이나 제기됐다”며 구체적인 사례들을 열거했다.김 위원장은 ‘염소에게 달구지를 메워놓았던 격’이라며 양승호 내각부총리를 겨냥해 사업 지연 책임을 물었다. 양승호 내각부총리는 기계공업상을 거쳐 당 정치국 후보위원에도 포함된 고위관료다.그는 “특히 기계공업 부문을 담당한 내각부총리는 지금의 위치에 맞지 않는 사람”이라며 “나는 이 부총리 대신 새 정부 구성 때 다른 사람을 등용할 것을 총리 동무에게 권고한다”고 했다. 이어 “부총리 동무는 제 발로 나갈 수 있을 때, 더 늦기 전에 제 발로 나가라”며 “나는 오늘 이 자리에서 부총리 동무를 해임시킨다”고 언급했다.지난해 8월 당 중앙위원회 제8기 제12차전원회의는 2025년 말까지 용성기계연합기업소 1단계 개건현대화공사를 마치는 과업을 제시했다. 계획대로라면 이미 사업을 완료해 성과 치적이 이뤄졌어야 했다. 통일부 관계자는 이날 “사업 지연 등에 대한 경각심 내지는 기강 다잡기를 하는 것으로 보인다”고 평가했다.김 위원장이 “간부 등용에서도 지금 체계상 큰 문제가 있다”고 언급한 만큼 9차 당대회에서 인적 쇄신이 이뤄질 전망이다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 “기술전문 관료보다 ‘혁명성’이 강한 인재를 등용할 것”이라고 말했다.