‘공천헌금 1억원 의혹’ 고개 숙인 강선우

이미지 확대 공천헌금 수수 의혹을 받는 무소속 강선우 의원이 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 2026.1.20 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 공천헌금 수수 의혹을 받는 무소속 강선우 의원이 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 2026.1.20 이지훈 기자

김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 의혹을 받는 무소속 강선우 의원이 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다.강 의원은 취재진 앞에서 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다며 “성실하게 조사에 임할 것”이라고 말했다.강 의원은 금품을 주고받은 것은 전 보좌관인 남모 씨와 김 시의원 사이의 일이며 자신은 반환을 지시했을 뿐이라고 주장해 왔지만, 남 씨와 김 시의원은 앞선 경찰 조사에서 강 의원과는 다른 진술을 내놓은 상황이다.