‘제명 징계’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다”

불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?

코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?

1. 수익을 봤다. 2. 손해를 봤다.