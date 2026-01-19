김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다…최고위서 제명 종결해 달라”

김병기 “동료에게 부담 지우고 싶지 않다”

“충실히 조사 받고 무죄임을 입증할 것”

김병기 전 더불어민주당 원내대표가 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히기 위해 입장, 허리 숙여 사과하고 있다.

윤리심판원은 지난 12일 회의를 열고 김 전 원내대표에 대해 제명을 의결한 바 있다.

김병기 전 더불어민주당 원내대표가 19일 국회 소통관에서 당 윤리심판원의 제명 결정과 관련한 입장을 밝히고 있다.

각종 비위 의혹으로 더불어민주당 윤리심판원으로부터 제명 결정을 받은 김병기 전 원내대표가 19일 재심을 신청하지 않고 당을 떠나겠다는 뜻을 밝혔다.김 전 원내대표는 이날 국회에서 기자회견을 열어 “저로 인해 당 안에 이견이 생기고 동료들에게 조금이라도 마음에 짐이 된다면 그 부담만큼은 제가 온전히 짊어지고 가야 한다고 생각했다”고 말했다.이어 “사랑하는 민주당에 간곡하게 부탁드린다”며 “제가 재심을 신청하지 않은 상황에서 제명을 처분한다면 최고위 결정으로 종결하는 방안을 검토해 달라”라고 했다.그러면서 “의원총회 추인을 거치며 선배, 동료, 후배 의원들께 조금이라도 마음의 부담을 지우고 싶지 않다”며 “억울하다고 느끼는 부분이 있더라도 사랑하는 동료 의원들께 같이 비를 맞아 달라고 말할 수는 없다”고 했다.민주당 당헌·당규상 국회의원에 대한 제명 처분은 의원총회에서 재적 의원 과반의 찬성이 있어야 한다. 김 전 원내대표는 이 과정을 생략할 수 있는 방안을 고려해 달라고 요청한 것이다.그는 아울러 “언론에도 간곡히 말씀드린다”며 “확인되지 않은 정황과 자극적인 추측이 덧붙여진 보도만큼은 부디 자제해 주시기를 간곡하게 요청드린다”고 했다.경찰 수사를 받고 있는 김 전 원내대표는 “의혹이 사실이 아님을 입증할 자료는 준비돼 있다”며 “실체적 진실은 반드시 드러날 것이다. 충실히 조사받고 관련 증거를 모두 제출해서 무죄임을 입증할 것”이라고 했다.앞서