한동훈 “국민께 송구” 당게 첫 사과… 당내 ‘검증’ 요구는 여전

이미지 확대 '당원 게시판' 사태 관련 한동훈 전 국민의힘 대표에 대한 징계 최종 의결을 앞두고 한 전 대표 지지자들이 지난 17일 국회 앞에서 '제명 철회 촉구' 집회를 열고 지도부 사퇴 구호를 외치고 있다.

2026-01-19 8면

‘당원 게시판(당게)’ 사건으로 제명 위기에 놓인 한동훈 전 국민의힘 대표가 18일 “송구한 마음”이라며 처음 사과했다. 장동혁 대표는 ‘쌍특검’(통일교·공천헌금 특검) 촉구를 위한 단식을 나흘째 이어가는 가운데 당 안팎의 지지 여론 결집에 나선 것으로 풀이된다. 다만 당내에선 평가가 엇갈린다.한 전 대표는 이날 페이스북에 2분 5초 분량의 영상을 올려 “상황이 여기까지 오게 된 것에 대해 국민 여러분과 당원들께 걱정을 끼쳐드린 점에 대해 당을 이끌었던 책임 있는 정치인으로서 송구한 마음”이라고 밝혔다.그러면서 “저에 대한 징계는 명백한 조작이자 정치 보복이지만 그것과 별개로 오늘 국민 여러분과 당원들께 드리고 싶은 말씀이 있다”며 “당권으로 정치보복을 해서 제 당적을 박탈할 수는 있어도 제가 사랑하는 우리 당의 정신과 미래는 박탈할 수 없다”고 덧붙였다.한 전 대표의 사과는 당내 요구를 수용한 조치로 해석된다. 당 내부에서는 윤리위원회의 제명 결정을 두고 “과했다”는 지적과 함께 출구전략 차원에서 한 전 대표의 사과가 필요하다는 의견이 제기돼 왔다. 한 전 대표는 윤리위 징계에 대한 재심을 청구하지 않겠다는 기존 입장을 유지 중인 것으로 알려졌다. 다만 26일 최고위원회의에서 징계에 대한 최종 의결이 예정돼 있어 여론 흐름에 따라 추가 행보에 나설 가능성도 거론된다.친한(친한동훈)계는 응원 메시지 냈지만 당내에선 여전히 ‘검증’은 필요하다는 목소리도 나온다. 친한계 박정훈 의원은 페이스북에 “윤리위 징계 과정에서 상상하기도 힘든 불법이 있었지만 한 전 대표의 용기에 진심으로 감사하다”고 했다. 지난 17일에는 한 전 대표 지지자들이 국회 인근에서 제명 철회 집회를 열기도 했다. 반면 송언석 원내대표는 “(한 전 대표가) 페북에 올린 글에 대해 많은 분이 어떻게 받아들이는가 생각해봐야겠다”며 여지를 남겼고, 최보윤 수석대변인은 “신동욱 최고위원이 최고위에서 검증하는 절차를 갖자고 제안했는데, 그 부분이 합리적인 제안이라고 보고 있다”고 했다.국회 로텐더홀에서 단식 농성 4일차에 접어든 장 대표는 이날 페이스북에 “몸도 힘들지만 시간이 갈수록 맑은 정신을 유지하기 어렵다”면서도 “당원들과 지지자들이 없었다면 버티기 힘들었을 것이다. 대한민국은 권력자의 힘에 좌우되는 나라가 아니라, 정의가 강 같이 흐르는 나라여야 한다”고 했다.이준석 개혁신당 대표는 쌍특검 촉구 논의와 관련해 해외 출장 일정을 단축해 21일 조기 귀국하기로 했다.