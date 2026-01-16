통일부-외교부 차관급 업무협의…대북 정책 조율

방금 들어온 뉴스

제안설명하는 김남중 차관
제안설명하는 김남중 차관 김남중 통일부 차관
뉴시스


통일부와 외교부가 16일 차관급 협의를 열고 대북 정책을 논의했다.

통일부는 이날 김남중 통일부 차관과 정연두 외교부 외교전략정보본부장이 업무오찬을 진행했다고 밝혔다.

구체적인 협의 내용은 공개되지 않다. 하지만 북한 동향과 관련한 정보를 공유하고 한반도 정책 추진에 관한 의견을 교환한 것으로 전해졌다. 업무 협의에는 과장급 당국자가 배석했다.

이미지 확대
정연두 외교부 외교전략정보본부장 서울신문DB
정연두 외교부 외교전략정보본부장
서울신문DB


정동영 통일부 장관은 지난해 12월 대통령 업무보고 언론 브리핑에서 김 차관이 정 본부장과 함께 정보 공유를 위한 월례 협의를 진행할 것이라고 밝힌 바 있다.



지난해 말 통일부는 ‘제2의 워킹그룹’을 우려하며 정부 및 미측이 구성하는 대북정책협의에 불참을 선언했다. 이후 외교부와 갈등론이 불거지자 두 부처는 이견을 봉합하기 위해 정례 협의를 열기로 했다.
이주원 기자
위로