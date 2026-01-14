한동훈 “윤리위 제명 결정은 또 다른 계엄…반드시 막을 것”

한동훈 “윤리위 제명 결정은 또 다른 계엄…반드시 막을 것”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-01-14 13:47
수정 2026-01-14 15:11
한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 오후 서울 여의도 국회에서 전날 당 중앙윤리위원회가 자신을 제명한 데 대한 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다. 2026.1.14 뉴스1
한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 오후 서울 여의도 국회에서 전날 당 중앙윤리위원회가 자신을 제명한 데 대한 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다. 2026.1.14 뉴스1


한동훈 전 국민의힘 대표가 ‘당원게시판 논란’을 이유로 당 중앙윤리위원회가 자신을 제명한 데 대해 “또 다른 계엄이 선포된 것”이라고 밝혔다.

한 전 대표는 14일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “계엄을 막고 당을 지킨 저를 허위조작으로 제명했다”며 이같이 말했다.

이어 “계엄을 극복하고 통합해야 할 때 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것”이라며 “국민·당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다”고 강조했다.

회견에는 친한계로 분류되는 김형동·배현진·박정훈·정성국·고동진·유용원 의원과 윤희석 전 대변인이 배석했다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 오후 서울 여의도 국회에서 전날 당 중앙윤리위원회가 자신을 제명한 데 대한 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다. 2026.1.14 뉴스1
한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 오후 서울 여의도 국회에서 전날 당 중앙윤리위원회가 자신을 제명한 데 대한 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다. 2026.1.14 뉴스1


앞서 윤리위는 전날 오후 5시부터 심야까지 한 전 대표의 징계 수위를 논의하는 회의를 열어 “피징계자 한동훈을 당헌·당규 및 윤리위 규정 제20조 제1호, 2호와 윤리규칙 제4~6조 위반을 이유로 제명에 처한다”고 발표했다.

제명은 당적을 박탈하는 것으로, 국민의힘 당규에 명시된 ▲제명 ▲탈당 권유 ▲당원권 정지 ▲경고 등 4개 징계 중 가장 강력한 수위의 처분이다.



윤리위는 한 전 대표 가족이 문제가 된 글을 직접 작성했는지에 대해 “한동훈은 해당 사건과 관련해 가족들이 글을 올린 사실을 뒤늦게 알았다고 공개적으로 인정했다”며 “따라서 한동훈의 가족들이 게시글을 작성했다는 사실은 인정된다”고 설명했다.

이어 한 전 대표 가족이 2개 인터넷주소(IP)를 공유하며 일정 기간에 집중해 글을 작성하는 등 “통상적인 격정 토로, 비난, 비방으로 보기에는 지나치게 과도하다”며 “당의 정상적인 게시판 관리 업무와 여론 수렴기능을 마비시킨 업무방해 행위이며, 당의 명예와 이익에 심각한 피해를 줬다”고 제명 이유를 밝혔다.
이정수 기자
