李 대통령 “드럼 박자 맞추기 힘드네요”, 다카이치 “아니에요 잘했어요”

日 총리관저 양국 정상 드럼 연주 공개

두 정상, 호류지서 친교 행사

이 대통령 “총리 손이 차다”, 총리 “어제도 운동화 신으셨죠” 관심 보여

이 대통령 내외, 간사이 동포간담회 끝으로 귀국

이미지 확대 호류지 방문한 한-일 정상 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다.

나라 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령 환송하는 다카이치 총리 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 호류지(법륭사) 방문을 마친 뒤 떠나는 이재명 대통령과 인사하고 있다.

나라 연합뉴스

“(발을 까딱까딱하며) 드럼 박자 맞추기 힘드네요.”(이재명 대통령)“아니에요. 아니에요. 잘했어요!”(다카이치 사나에 일본 총리)일본 총리관저가 14일 페이스북에 전날 양국 정상의 환담 자리에서의 즉석 드럼 연주를 공개했다. 이 대통령과 다카이치 총리는 일본 측이 마련한 각국 국기와 정상의 영문 이름이 새겨진 푸른색 유니폼을 함께 착용하고 일본의 대표적인 악기 브랜드인 ‘펄’ 드럼 앞에 각각 앉아 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’과 BTS의 ‘다이너마이트’를 합주했다.학창 시절 헤비메탈 밴드 드러머로 활동하는 등 드럼 치기가 취미인 다카이치 총리가 즉석에서 이 대통령에게 드럼 연주 방법을 설명해주면서 합주할 수 있었다. 총리관저가 영상을 게시한 지 2시간여 만에 1만여명이 ‘좋아요’를 눌렀고 “이런 외교가 좀처럼 이뤄지지 않는데 멋지다”라는 호응이 줄을 이었다.양국 정상의 화기애애한 모습은 14일 나라현에 위치한 호류지 친교 행사에서도 이어졌다. 호류지는 607년 창건됐으며 1993년 일본 최초로 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다. 이 사찰은 우리나라에서는 ‘법륭사’로 알려졌으며 백제의 영향을 받았다고 한다.다카이치 총리는 전날에 이어 이 대통령을 영접하며 ‘오모테나시’(일본 특유의 환대)를 보여줬다. 이 대통령이 구두가 아닌 운동화를 신고 오자 “어제도 이걸 신으셨죠”라고 관심을 보였고 이 대통령 발밑에 단차가 있는 것을 보고 팔을 잡으며 조심하라고도 했다.다카이치 총리와 악수한 이 대통령은 “손이 차다”고 인사를 건네며 “총리님은 여기에 자주 와보시냐. 어릴 때 소풍도 다니고”라고 친근하게 말을 붙였다. 또 다카이치 총리의 농담에 크게 웃는 모습을 보이기도 했다.두 정상은 후루야 쇼우카쿠 호류지 관장의 설명을 들으며 사찰을 둘러봤다. 이 대통령은 “목조 건물인데 화재 없이 보존됐느냐”라며 관심을 보였다.시찰을 마친 다카이치 총리는 이 대통령을 차량 앞까지 배웅했고 이때 두 정상은 세 차례나 악수하며 아쉬워했다. 이 대통령과 김혜경 여사는 이어 간사이 지역 동포 간담회를 소화한 뒤 1박 2일 일본 방문 일정을 마치고 귀국한다.