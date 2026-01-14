이미지 확대
장동혁·이준석 손잡고 ‘특검 공조’
장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 13일 국회에서 만나 악수하고 있다. 두 대표는 이날 회동에서 공천 헌금 및 통일교 금품 수수 의혹 관련 특검 추진에 힘을 모으기로 하고, 조국 조국혁신당 대표에게 야권 특검 공조를 재차 촉구했다. 또 공천헌금 수수 의혹 등을 받는 김병기 전 더불어민주당 원내대표에 대한 강제수사 촉구에도 합의했다.
홍윤기 기자
2026-01-14 6면
