손잡은 장동혁·이준석 ‘특검 공조’… “김병기 구속 수사해야”

국힘·개혁신당 대표, 첫 만남서 합의
항소포기·공천비리·통일교 특검 추진
조국엔 “야당 역할 하라” 거듭 압박
선거 연대에는 양당 모두 거리 두기
장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 13일 국회에서 만나 악수하고 있다. 두 대표는 이날 회동에서 공천 헌금 및 통일교 금품 수수 의혹 관련 특검 추진에 힘을 모으기로 했다.
홍윤기 기자
장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 13일 국회 회동에서 김병기 전 더불어민주당 원내대표 특검법 공동 발의 등에 합의했다. 지난 11일 이 대표가 특검 신속 입법을 위한 야당 대표 연석회담을 제안한 지 이틀 만이다.
장 대표는 이날 “대장동 항소 포기, 통일교 특검, 그리고 공천 뇌물 특검을 반드시 이루어 내겠다는 결기를 가지고, 꼭 이루어 내기 위해서 이 자리에 모였다”고 말했다. 이 대표는 “정치와 사법제도를 망가뜨리는 거악 앞에서는 공조가 필요하다고 판단했다”고 밝혔다.
비공개 회동에서 두 대표는 구속 수사를 포함해 김 전 원내대표에 대한 강제수사 촉구에 합의했다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “지금 실시간으로 증거가 인멸되고 있는 상황이라 양당 대표들이 강력한 수사가 필요하다는 데 합의했다”고 전했다. 수사가 미진할 경우 양당이 공동 특검법을 발의하기로 하는 뜻도 모았다.
두 사람은 조국 조국혁신당 대표에게 야권 특검 공조를 재차 촉구했다. 장 대표는 “야당이 야당의 역할을 제대로 하지 못하면 그것은 스스로 국민들을 배신하는 것”이라고 말했다. 이 대표도 “부패한 권력이 빨간 정부인지 파란 정부인지 가려서 편파적 대응을 하라고 표를 준 국민들이 있겠느냐”며 조 대표를 압박했다.
공동 행동도 이어질 것으로 보인다. 장 대표는 이날 유튜브에 출연해 ‘공동 단식까지 할 수 있느냐’는 질문에 “무엇이든 열어 놓고, 생각할 수 있는 가장 강력한 수단이라도 동원해서 함께 싸우자는 데 공감대가 형성됐다”고 말했다. 양당 대표는 이날 오후에는 우원식 국회의장을 만나 민주당의 일방적인 법안 강행 처리 등에 대해 항의했다. 또 14일부터 시작되는 이 대표의 남미 출장 이후에 추가 만남을 이어 갈 예정이다.
반면 양당은 선거 연대에는 아직 선을 긋는 모양새다. 2022년 7월 당대표 자리에서 축출된 이후 처음으로 친정을 찾은 이 대표는 “개혁신당은 국민의힘의 내재적 한계를 극복하겠다는 취지에서 시작됐던 당이다. 그 생각은 지금도 변함이 없다”고 말했다. 최 수석대변인도 관련 질문에 “오늘은 현안에만 집중했다”고 밝혔다.
2026-01-14 4면
