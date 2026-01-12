탈당 선 그은 김병기… 당 윤리심판원 출석해 적극 소명

김 “의혹에 대해 무고함 밝힐 것”

당 안팎에선 자진 탈당·제명 요구

박지원 “김 거취 문제 빨리 끝내야”

일각 “지도부 정무적 판단도 중요”

이미지 확대 공천헌금 수수 의혹 등으로 더불어민주당 원내대표직에서 사퇴한 김병기 의원이 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의에 출석하고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 공천헌금 수수 의혹 등으로 더불어민주당 원내대표직에서 사퇴한 김병기 의원이 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의에 출석하고 있다.

이지훈 기자

2026-01-13 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 지도부가 공천헌금 수수 의혹 등을 받는 김병기 전 원내대표에 대해 사실상 자진 탈당을 요청했지만 김 전 원내대표는 12일 윤리심판원에 직접 출석해 소명하는 쪽을 택했다. 김 전 원내대표가 ‘탈당은 없다’는 기존 입장을 고수하면서 당 지도부가 비상제명에 나설 수 있다는 관측도 나온다.김 전 원내대표는 윤리심판원의 첫 회의가 열린 이날 오후 2시 22분쯤 여의도 당사로 들어서며 “의혹에 대해 무고함이 밝혀질 수 있도록 충실히 답변하겠다”고 밝혔다. 다만 ‘소명 자료는 있는지’, ‘(지도부에서) 애당의 길을 말했다’는 취재진 질문에는 답을 하지 않았다.윤리심판원은 그간 제기된 의혹에 대한 사실관계를 파악하고 김 전 원내대표의 소명을 들은 것으로 전해졌다. 앞서 김 전 원내대표 측은 윤리심판원에 소명서를 제출했다고 한다. 한병도 신임 원내대표는 이날 한 유튜브 방송에서 “윤리감찰단에서 상당한 조사가 이뤄진 것으로 안다”고 말했다.김 전 원내대표는 강선우 민주당 의원이 2022년 김경 당시 서울시의원 후보자로부터 1억원의 공천 헌금을 수수한 사실을 묵인했다는 의혹을 포함해 총 13개 의혹을 받고 있다. 구체적으로 ‘차남 숭실대 편입 관여 의혹’, ‘지방선거 공천 헌금 수수 의혹 및 관련 탄원서 무마 의혹’, ‘배우자의 동작구의회 업무추진비 사적 유용 의혹’ 등이다.당 안팎에선 김 전 원내대표의 자진 탈당과 제명 요구가 계속되고 있다. 오는 6월 지방선거를 앞두고 당에 부담이 되는 요소를 조속히 덜어내야 한다는 이유에서다. 박지원 민주당 의원은 이날 오전 CBS 라디오에서 “윤리심판원 결과가 나오면 자진 탈당을 권하거나 최악의 경우 제명까지도 오늘(12일) 내로 빨리해야 된다고 본다”고 했다.일각에선 윤리심판원에 관한 사항을 규정한 민주당 당규 제17조(징계시효)를 근거로 최고 수위인 ‘제명’이 나오기는 어려울 수 있다는 주장도 나왔다. 해당 규정엔 “징계 사유가 발생한 날로부터 3년이 경과하면 징계하지 못한다”고 명시돼 있다. 민주당 지도부 소속 한 의원은 “결과를 섣불리 판단할 수 없지만 당 지도부는 정무적인 판단까지 종합적으로 고려해 판단할 것”이라고 말했다.이에 대해 김 원내대표 측 관계자는 “제대로 소명하고 좀 지켜봐야될 것 같다”며 “탈당에 대한 생각을 전혀 하지 않고 있다”고 했다.