중수청에 ‘9대 범죄’ 몰아준다

정부, 수사·기소 분리안 첫 공개

이미지 확대 국무총리실 산하 검찰개혁추진단은 12일 정부조직 개편에 따라 신설되는 중대범죄수사청(중수청)의 직접 수사 범위가 ‘9대 중대 범죄’로 규정되는 내용을 담은 중수청·공소청 법안을 마련했다고 밝혔다. 사진은 이날 서울 서초동 서울중앙지검 모습. 2026.1.12.

2026-01-13 1면

정부가 검찰의 범죄 수사 기능과 기소·공소 유지 기능을 각각 중대범죄수사청(중수청)과 공소청으로 분리하는 검찰개혁 세부안을 12일 내놨다. 수사·기소 분리에도 중수청의 수사 범위가 기존 검찰보다 넓고 수사 이첩·이첩 요구권까지 가지게 되면서 ‘제2의 검찰청’이란 비판이 나온다. 당장 여당에서도 불만이 나오면서 향후 국회 논의 과정에서 난항이 예상된다.국무총리실 산하 검찰개혁추진단장인 윤창렬 국무조정실장은 이날 정부서울청사에서 기자간담회를 열고 중수청법안과 공소청법안을 오는 26일까지 입법예고한다고 밝혔다.오는 10월 신설되는 중수청은 기존 검찰의 직접 수사 개시 대상인 부패, 경제 등 2대 범죄에 더해 공직자, 선거, 방위사업, 대형참사, 마약, 내란·외환 등 국가보호, 사이버 범죄까지 ‘9대 중대범죄’를 직접 수사한다.구체적인 대상 범죄는 향후 대통령령을 통해 규정할 예정이다. 또 9대 범죄 외에도 공소청이나 수사기관 소속 공무원의 범죄, 개별 법령에 따라 중수청에 고발된 사건도 수사할 수 있다.핵심 쟁점이었던 중수청의 조직 체계는 수사사법관과 전문수사관으로 이원화환다. 수사사법관은 변호사 자격을 가진 사람 등으로 한정했다. 주로 검찰수사관들이 자리를 옮길 것으로 예상되는 전문수사관은 1급부터 9급까지의 직급 체계로 운영한다.﻿노혜원 부단장은 간담회에서 “중대수사 역량이 유실되면 국민 불안이 예상돼 초기 혼선을 최소화해야 한다는 점을 고려했다”고 설명했다. 정부는 수사사법관과 전문수사관은 ‘협력 체계’이며 5급 이상 전문수사관도 수사사법관으로 전직이 가능하고 고위직 임용에 제한이 없다는 점을 강조했다.중수청은 본청과 현 고등검찰청이 위치한 6곳에 설치된다. 윤 실장은 “규모는 3000명 정도로 매년 2만~3만건 수사를 담당할 것”이라고 말했다.또 정부는 수사기관 사이에 주도권 등을 두고 혼선이 발생하면 중수청이 다른 수사기관에 사건 이첩을 요구할 수 있도록 했다. 또 반대로 중수청이 사건을 다른 기관에 넘기는 이첩권도 부여한다. 다만 고위공직자범죄수사처 사건은 공수처장이 이첩 여부를 결정토록 했다.공소청법안은 공소청 검사의 직무 1호에서 ‘범죄수사’와 ‘수사 개시’ 부분을 삭제하고 ‘공소의 제기 및 유지’로 명시해 공소 전담기관의 역할을 명확히 했다. 정부는 검사의 수사 개시가 불가능해져 수사권 남용이 없어질 것으로 보고 있다.정부는 사회적으로 관심이 집중되는 사건은 외부 인사가 구속 영장 청구나 공소 제기 여부 등을 심의하는 사건심의위원회를 고등공소청마다 설치하기로 했다. 또 검사의 적격심사가 형식적이라는 지적에 따라 적격심사위원회 구성원의 외부 비율도 확대한다.다만 핵심 쟁점으로 부상했던 공소청 검사의 보완수사권 유지는 이번 법안에서 확정되지 않았다. 정부는 상반기 중에 정부안을 마련한다는 계획이다.정부는 2월 초 법안의 국회 통과를 목표로 하고 있다. 하지만 민주당 내부는 물론 범여권에서도 법조인 중심의 중수청 조직에 반대해 온 만큼 논의 과정에서 진통이 예상된다.당장 여권에서는 이원화된 중수청의 조직 체계가 검사와 수사관으로 나뉜 기존 검찰청의 구조를 답습했다는 비판이 나왔다. 한병도 더불어민주당 원내대표는 이날 유튜브 방송 ‘김어준의 뉴스공장 겸손은 힘들다’에서 “정부, 의원들 간 이견이 있어서 법무부, 법사위원, 원내 또는 당 정책위에서 모여 빨리 논의할 예정”이라며 “기존 검찰 인력이 수사사법관에 들어간다면 이들이 수사를 할 수 있기 때문에 이에 대한 우려도 있다”고 말했다.당정 간 이견이 노출됐다는 지적이 나오자 한 원내대표는 이후 기자들과 만나 “이견이 전혀 없다”며 수습에 나섰다. 정청래 민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 “개별 의견은 자제해 달라”고 ‘함구령’을 내리기도 했다.조국 조국혁신당 대표는 이날 세부안과 관련해 “중수청이 제2의 검찰청이 되면 공소청 검사와 중수청 수사사법관 사이에 카르텔이 형성될 것”이라며 “도로 검찰공화국이 돼선 안 된다”고 지적했다.