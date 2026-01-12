與윤리심판원, ‘비위 의혹’ 김병기 제명 처분 의결

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김병기 전 더불어민주당 원내대표가 12일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 출석하고 있다. 2026.1.12 이지훈 기자
더불어민주당 윤리심판원은 12일 ‘공천헌금’ 등 의혹을 받는 김병기 전 원내대표에게 최고 수위 징계인 ‘제명’을 결정했다.
한동수 당 윤리심판원장은 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 열린 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “징계 시효 완성 여부, 사안의 중대성 등을 종합적으로 고려해 심의 안건에 대해 제명 처분을 의결했다”며 이같이 밝혔다.
김 의원이 현재 연루된 의혹은 2022년 강선우 의원 1억원 지방선거 공천헌금 묵인, 지역 구의원 3000만원 공천 헌금 수수, 배우자 동작구의회 업무추진비 사적 유용 등 13가지다.
김 의원은 해당 의혹으로 지난달 30일 원내대표직에서 사퇴했다.
당 지도부는 김 의원에게 자진탈당을 요구했다.
윤리심판원 회의에 출석한 김 의원은 이날 약 5시간 조사를 마친 뒤 취재진과 만나서 “충실하게 소명했다”고 말했다.
김 의원은 이날 회의에서 당헌·당규에 규정된 윤리심판원 징계 시효가 3년이라는 점을 들며 자신을 둘러싼 의혹의 징계 시효가 소멸했다고 주장한 것으로 알려졌다.
윤리심판원은 이번 징계안을 14일 당 최고위원회에 보고할 예정이다.
당은 정당법 및 당헌·당규에 따라 15일 의원총회를 열어 김 전 원내대표에 대한 제명을 최종적으로 결정한다.
정당법과 당헌·당규에 따르면 국회의원을 제명하고자 할 때는 소속 의원 과반의 찬성이 필요하다.
서울시의회 22기 정책위원회, 소위원회 구성과 활동계획 수립 등을 위한 위원장단 간담회 개최
김용일 서울시의회 정책위원장(국민의힘, 서대문4)은 지난 13일 소위원회 구성·운영(안)과 주요 일정, 활동계획(안) 등을 논의하기 위한 22기 정책위원회 1차 위원장단 간담회를 개최했다. 이번 1차 위원장단 간담회에는 김용일 정책위원장과 허훈 부위원장(국민의힘, 양천2), 이근만 부위원장(서울에너지공사 이사회의장) 등이 참석한 가운데 소위원회 구성·운영(안)과 주요 일정, 활동계획(안)등 주요 현안을 논의하고 확정했다. 김 위원장은 “소위원회 구성과 관련 ‘소위원장을 정책위원장이 지명한다’라는 조례와 그 간의 관례를 보고받고, 소위원회 구성원들의 의견 수렴을 통해 개선했으면 좋겠다”고 주문하고 “임기가 짧고 선거 등 시간 제약이 있으나, 실효성 있고 완성도 높은 정책 제안에 역점을 두겠다”고 밝혔다. 서울시의회 정책위원회는 서울시정과 교육행정 전반에 대한 정책대안을 제시하고, 주요 정책에 대해 연구하며 신규 정책을 발굴해 제안하는 등 의정활동의 전문성을 강화하는 역할을 맡고 있다.
서울시의회 바로가기
다만, 김 의원이 당규 제7호 제29조에 따라 징계 결정 통보일로부터 7일 이내 윤리심판원에 재심을 신청할 수 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지