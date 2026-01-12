與윤리심판원, ‘비위 의혹’ 김병기 제명 처분 의결

이미지 확대 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 12일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 출석하고 있다. 2026.1.12 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 12일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 출석하고 있다. 2026.1.12 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 윤리심판원은 12일 ‘공천헌금’ 등 의혹을 받는 김병기 전 원내대표에게 최고 수위 징계인 ‘제명’을 결정했다.한동수 당 윤리심판원장은 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 열린 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “징계 시효 완성 여부, 사안의 중대성 등을 종합적으로 고려해 심의 안건에 대해 제명 처분을 의결했다”며 이같이 밝혔다.김 의원이 현재 연루된 의혹은 2022년 강선우 의원 1억원 지방선거 공천헌금 묵인, 지역 구의원 3000만원 공천 헌금 수수, 배우자 동작구의회 업무추진비 사적 유용 등 13가지다.김 의원은 해당 의혹으로 지난달 30일 원내대표직에서 사퇴했다.당 지도부는 김 의원에게 자진탈당을 요구했다.윤리심판원 회의에 출석한 김 의원은 이날 약 5시간 조사를 마친 뒤 취재진과 만나서 “충실하게 소명했다”고 말했다.김 의원은 이날 회의에서 당헌·당규에 규정된 윤리심판원 징계 시효가 3년이라는 점을 들며 자신을 둘러싼 의혹의 징계 시효가 소멸했다고 주장한 것으로 알려졌다.윤리심판원은 이번 징계안을 14일 당 최고위원회에 보고할 예정이다.당은 정당법 및 당헌·당규에 따라 15일 의원총회를 열어 김 전 원내대표에 대한 제명을 최종적으로 결정한다.정당법과 당헌·당규에 따르면 국회의원을 제명하고자 할 때는 소속 의원 과반의 찬성이 필요하다.다만, 김 의원이 당규 제7호 제29조에 따라 징계 결정 통보일로부터 7일 이내 윤리심판원에 재심을 신청할 수 있다.