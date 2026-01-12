한동훈 “장동혁, 당무감사위 조작 드러나니 등판”

이미지 확대 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 22일 충남 보령시 서천군 장동혁 후보 선거사무소 개소식에서 장 후보와 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 22일 충남 보령시 서천군 장동혁 후보 선거사무소 개소식에서 장 후보와 인사하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한동훈 전 국민의힘 대표는 12일 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해 “(당원게시판 논란을) 최고위원회 등에서 마치 무슨 전문 댓글 팀 같은 것이 있는 것처럼 말했다고 하는데, 아니면 말고 식으로 던지지 말고 구체적으로 누가 뭘 했다는 것인지 이제 직접 밝히라”고 촉구했다.한 전 대표는 이날 오후 페이스북에 장 대표의 언론사 인터뷰를 게재하며 “지금까지 당무감사위, 윤리위 모두 장 대표와 무관한 것처럼 빠져 있다가 당무감사위 조작이 드러나니 배후에 있던 장 대표가 직접 등판했다”며 “독립적이라던 당무감사위원회, 윤리위원회 모두 장 대표 뜻에 따라 움직이는 것이 드러난 것”이라고 지적했다.그는 “지난 1년 반 동안 윤석열 전 대통령 부부와 정치인에 대해 개 목줄 등 입에 담을 수 없는 욕설을 했다는 것이 본질이라고 공격하다가 그것이 당무감사위 조작이라고 만천하에 드러나니 배후에 있던 장 대표가 직접 나서 이제는 내용은 본질이 아니라고 말을 바꿨다”며 “도대체 무슨 소리인지 모르겠다”고 밝혔다.이어 “익명게시판에 쓴 글 내용이 문제 안 된다면 당연히 더 나아가 작성자를 색출해 문제 삼을 거리 자체가 없는 것”이라며 “당원끼리만 쓰는 익명게시판에서 하루 단 몇 개 글(허위 사실이 아닌 언론 사설·기사 등)로 어떻게 여론조작을 한다는 것인가”라고 반문했다.그러면서 “익명게시판 작성자를 엉뚱한 사람으로 둔갑시켜 조작한 것, 공당의 당무감사위에서 있을 수 없는 일”이라며 “민주당발 김대업 병풍 조작, 생태탕 허위 조작, 청담동 술자리 허위 조작을 겪은 우리 당에서 증거 조작이야말로 본질이 아니면 무엇이겠나. 그런 조작을 한 당무감사위원장을 해임하지 않는 이유가 무엇인가”라고 강조했다.한 전 대표는 “공당이 당원이 하지도 않은 일을 조작해 누명을 씌우고 법관 출신 윤리위원장이 징계해줄 것 같지 않자 입맛대로 징계해줄 당무감사위원장, 윤리위원장을 찾아내 마구잡이로 징계해 아무 문제가 안 되는 선례를 남겨선 안 된다”며 “우리 당의 활동은 민주적 기본질서에 어긋나서는 안 된다”고 덧붙였다.앞서 뉴스1에 따르면 장 대표는 이날 언론 인터뷰에서 당원게시판 문제에 대해 “단순히 익명으로 수위 높은 글을 썼다는 것이 본질은 아니다”라고 말했다.장 대표는 “이 사건의 본질은 여러 명의 아이디를 특정인이 관리하면서 당시 여당이었던 우리 당의 게시판에 대통령의 국정 운영을 비난하는 글을 쓰고, 다른 커뮤니티에 퍼 나르고, 패널들이 확대 재생산하고, 누군가가 조직적으로 여론을 한쪽으로 몰고 간 것”이라고 설명했다.