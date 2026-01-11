둘째는 집에서 7㎞·막내는 2.5㎞…“이혜훈 아들 ‘직주근접’ 공익 특혜”

국힘, 차·삼남 병역 혜택 의혹 제기

“대통령실 입장 밝혀라” 압박 높여

李후보 “불법 없어, 美국적 불행사”

장남 ‘아빠 찬스’·폭언 녹취 또 나와

이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 9일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 9일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

뉴스1

2026-01-12 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 아들들이 공익근무요원으로 근무할 당시 ‘직주근접’ 병역 혜택을 받았다는 의혹이 11일 제기됐다. 앞서 갑질 의혹, 장남의 ‘아빠찬스’ 취업 의혹에 병역 의혹까지 제기되자 야당은 대통령실에 입장을 밝히라며 압박 수위를 높였다.국회 재정경제기획위원회 야당 간사인 박수영 국민의힘 의원은 이날 페이스북을 통해 “이 후보자 차남은 2014년 3월부터 2년 간 서초구 지역아동센터에서 공익근무했다”며 “집에서 7㎞ 떨어진 가까운 곳”이라고 밝혔다.박 의원은 “병무청 자료를 보면, 해당 센터가 공익을 받은 것은 차남이 근무한 2014년부터였고, 현재까지도 1명씩만 근무하도록 하고 있다”며 “즉, 이 후보자 차남이 집 근처 해당 센터의 첫 공익근무요원”이라고 설명했다.또 이 후보자의 삼남은 2019년 1월부터 2020년 12월까지 서울 방배경찰서에서 근무했던 것으로 알려졌다. 박 의원은 “삼남은 집에서 불과 2.5㎞ 떨어진 ‘직주근접’ 공익요원 생활을 했다”며 “병무청 최근 10년 기록을 보니 방배경찰서는 삼남이 복무를 시작하던 2019년부터 2021년까지 딱 3년만 공익요원을 받았는데, 그 전후는 없었다”고 밝혔다.이 후보자의 장남은 2022년 10월 국책 연구기관인 대외경제정책연구원(KIEP) 부연구위원에 지원할 당시, 아버지인 김영세 연세대 교수 또는 김 교수의 동료 교수가 공동 저자로 되어있는 논문 2편을 제출한 뒤 입사해 ‘아빠 찬스’를 사용했다는 의혹도 받고 있다. 당시 KIEP 원장과 부원장은 이 후보자와 서울대 경제학과 동문으로 알려졌다.이 후보자의 보좌진을 상대로 한 갑질 논란은 연일 제기되고 있다. 앞서 지난 9일엔 이 후보자가 과거 보좌진에게 심야에 전화를 걸어 “너 언론 담당하는 애 맞니? 똥오줌을 못 가려?”라며 다그치는 녹취록도 공개됐다.이날 최보윤 국민의힘 수석대변인은 “이 후보자를 둘러싼 의혹이 갑질, 투기, 재산 신고, 논문, 증여, 자녀 특혜까지 그 종류도 백화점식”이라며 논란 10가지를 추가로 정리했다. 그러면서 “대통령실은 더 이상 강 건너 불구경하듯 시간을 끌 것이 아니라, 국민 앞에 분명한 입장을 밝혀야한다”고 말했다.이에 대해 이 후보자는 이날 인사청문회 지원단을 통해 “장남의 현역 복무를 포함해 세 아들 모두가 병역의무를 성실히 이행했으며 불법·부당한 사항은 전혀 없다. 특히 장남과 차남은 미국 국적을 불행사하고 병역복무를 마쳤다”고 입장을 냈다.