“누가 되든 원보이스”… 한파 속 與최고위 선거 열기

친청 후보 “1인1표, 당원 주권 완성”

친명 후보 “당정청 뭉쳐 내란 청산”



김민석 총리·정성호 법무장관 참석

정청래 “李정부 든든하게 뒷받침”

이미지 확대 더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 후보들이 11일 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 손을 위로 올리며 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한병도·진성준·박정·백혜련 후보.

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 후보들이 11일 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 손을 위로 올리며 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한병도·진성준·박정·백혜련 후보.

이지훈 기자

이지훈 기자

2026-01-12 6면

11일 더불어민주당 최고위원 보궐선거 합동연설회장은 시작 전부터 각 후보를 지지하는 당원들이 후보 이름을 연호하면서 분위기가 후끈 달아올랐다. 차기 원내대표 후보들도 입구에 서서 연설회장을 찾은 사람들과 일일이 악수하는 등 마지막 ‘선거 운동’에 여념이 없었다.이날 국회 의원회관에서 열린 최고위원 보궐선거 합동연설회에는 문정복(재선), 이건태(초선), 이성윤(초선), 강득구(재선·이상 기호순) 후보를 비롯해 정청래 대표 등 지도부가 총출동했다.정 대표는 이재명 대통령과의 갈등을 일컫는 ‘명청갈등’을 의식한 듯 ‘원팀’을 강조했다. 정 대표는 “새롭게 선출될 최고위원들과 함께 지도부 완전체를 구성해 이재명 정부를 든든하게 뒷받침하겠다”며 “네 분 누가 되더라도 원팀 원보이스로 팀플레이를 잘할 것”이라고 말했다.이어 진행된 합동연설에서 친청(친정청래) 후보들은 정 대표의 핵심 공약인 ‘1인 1표제’를, 친명(친이재명) 후보들은 당정청 관계를 강조하는 데 주력했다.친청 이성윤 후보는 “최고위원이 되는 즉시 당대표와 상의해 당원 1인 1표제를 추진하겠다”고 했고 문정복 후보는 “정 대표를 중심으로 1인 1표제를 통해 당원주권시대를 완성하고, 하나 된 당원의 힘으로, 이재명 정부 성공을 만들겠다”고 말했다.반면 친명 강득구 후보는 “당정청이 한치의 엇박자 없이 일사불란하게 움직여야 한다“고 강조했고, 이건태 후보는 ”이 대통령과 민주당이 똘똘 뭉쳐 내란을 완전히 청산하고 새로운 대한민국을 건설해야 한다”며 “민심·당심·명심이 이건태로 속 시원하게 통하게 하겠다”고 했다.본격 행사 시작 전부터 지지자들은 자신이 지지하는 후보의 이름이 적힌 ‘반짝이’ 이름표를 착용하고 손팻말을 흔들며 행사장 입구에 삼삼오오 모여있었다. 각 후보가 행사장 안으로 들어서자 지지자들이 후보 이름을 외치는 등 기싸움도 펼쳐졌다. 그러자 한 후보는 지지자를 향해 ‘쉿’하는 손짓과 함께 조용히 해달라고 부탁하기도 했다. 차기 원내대표 보궐선거에 출마한 진성준·박정 후보는 행사장 입구에 나란히 서서 연신 인사를 하는 장면도 포착됐다.최고위원 후보들의 정견 발표가 끝난 뒤 국회 본관에선 새 원내대표를 선출하기 위한 의원총회가 열렸다. 주말이다보니 참석 의원 수는 많지 않았지만 의원직을 겸임 중인 김민석 국무총리, 정성호 법무부 장관은 의총장에 나타났다.정 대표는 이 자리에서 “누가 원내대표가 돼도 저는 상관없다”며 “이재명 정부의 성공과 민주당의 단합을 위해 다 충분한 자격을 갖췄다고 생각한다”고 했다. 그러면서 “특히 기분이 좋았던 것은 4명의 후보가 토론회에서 현안 문제에 대해 한목소리·원보이스로 입장을 표명해 주셔서 어느 분이 되더라도 크게 상관이 없겠다는 생각을 하게 됐다”고 말했다.