구글·애플 지도에 ‘1급 보안시설’ 청와대 내부 노출…靑 “국토부서 조치”

이미지 확대 대통령 집무실 청와대 복귀를 하루 앞둔 28일 서울 종로구 청와대 모습. 2025.12.28 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 대통령 집무실 청와대 복귀를 하루 앞둔 28일 서울 종로구 청와대 모습. 2025.12.28 도준석 전문기자

일부 온라인 지도 서비스에서 국가 1급 보안시설인 청와대 건물 위치 등 내부 모습이 여전히 노출되고 있는 것으로 나타났다.11일 청와대는 구글과 애플 지도 서비스에 위성사진을 통한 청와대의 건물 위치와 내부 모습 등이 가림 없이 노출되고 있는 것에 대해 “국토교통부에서 조치할 예정”이라고 밝혔다.청와대는 “관련 부처인 국토부에서 보안시설 가림 처리에 있어 상호 협의 중”이라며 “협의가 완료되면 바로 가림 처리를 할 예정”이라고 설명했다.국가공간정보 기본법은 국가보안시설이나 군사시설이 포함된 정보의 공개를 제한하고 있다.구글 지도에서는 청와대 본관 및 영빈관, 경호실 명칭이 건물에 표기돼 있었다. 애플 지도를 위성모드로 볼 경우 청와대 본관 3개동은 물론 대통령 부부가 머무는 한남동 관저, 국정원, 국무총리 공관 등의 건물까지 고해상도로 확대해 볼 수 있었다.앞서 네이버와 카카오는 청와대 이전에 맞춰 지도 서비스에서 청와대 검색 결과를 차단하고 그래픽·위성지도 이미지를 가림 처리했다.