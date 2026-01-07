與 ‘이혜훈 이틀 청문회’ 수용 가능성… ‘1일 1의혹’ 검증 골머리

문진석 “하루로 안 되면 연장 필요”

김상욱 “장관의 자격 없어” 직격도

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 7일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.1.7

연합뉴스

2026-01-08 6면

더불어민주당이 7일 각종 비위 의혹에 휩싸인 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 ‘이틀 청문회’를 수용할 수 있다는 취지의 입장을 내비쳤다. 이 후보자의 국회 인사청문회를 앞두고 검증 절차에 나선 국회 재정경제기획위원회 소속 민주당 의원들은 공개적으로 반대 목소리도 내지 못하고 속앓이만 하고 있는 분위기다.문진석 원내대표 직무대행 겸 원내운영수석부대표는 이날 YTN라디오에서 국민의힘이 주장하는 ‘이틀 청문회’에 대해 “정치 공세적 측면이 있다”면서도 “하루로 검증이 다 안 된다면 상임위에서 다시 논의해 하루 더 연장하는 것은 필요하지 않을까 한다”고 했다. 당내에선 이틀 청문회가 선례로 남는 데 대한 우려의 목소리도 나온다. 민주당의 한 관계자는 “일부 의원들은 선례를 계속 남기면 안된다고 지적했다”고 전했다.이 후보자를 직접 검증해야하는 재경위 소속 민주당 의원들 사이에선 곤혹스럽다는 반응이 나온다. 민주당 한 의원은 “(재경위 위원들이) 당황스럽고 이해하기 어렵다는 이야기를 많이 한다. 심각하다는 이야기까지 나온다”고 분위기를 전했다. 또 다른 민주당 의원은 “매일 하나씩 터지고 있어서 여당 입장에선 곤혹스럽다”며 “아무래도 여당 의원들은 도덕성보단 정책 위주로 검증에 나서야 하지 않을까 싶다”고 했다.재경위 소속이 아닌 민주당 의원들 사이에서는 ‘이혜훈 함구령’에도 부적절성을 지적하는 목소리가 커지고 있다. 지난해 5월 국민의힘에서 탈당한 뒤 민주당으로 입당한 김상욱 의원은 페이스북에 “이 후보자는 ‘헌정 질서 수호 의지’ 과목에서 현재 과락이다”며 “장관의 자격이 없다”고 직격했다. 앞서 이언주·장철민·윤준병 의원 등도 이 후보자 발탁에 반대 목소리를 냈다.반면 이 후보자는 자신에게 제기된 각종 의혹을 충분히 해명할 수 있다는 자신감을 내비쳤다. 이 후보자는 이날 오전 출근길에 “이미 해명할 준비가 다 돼 있다. 청문회에서 국민이 납득할 수 있도록 설명을 충분히 드릴 수 있다”고 말했다. 가족 소유의 비상장사 주식을 백지 신탁한 뒤 되돌려받아 재산이 100억원가량 증식된 것과 관련해서는 “제가 할 수 있는 문제가 아니다”라고 말했다.