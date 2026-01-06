장철민 대전·충남 통합단체장 출마 선언…여당서 ‘두 번째’

방금 들어온 뉴스

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-01-06 16:08
수정 2026-01-06 16:08
강한 시장론 강조, 충청판 산업은행 설립 등 공약

더불어민주당 장철민 의원이 6일 대전시청 남문 광장에서 대전·충남 통합단체장 출마를 선언했다.
더불어민주당 장철민 의원이 6일 대전시청 남문 광장에서 대전·충남 통합단체장 출마를 선언했다.


더불어민주당 장철민 의원이 6일 대전·충남 통합단체장 출마를 선언했다. 여당에서는 장종태 의원에 이어 두 번째다.

장 의원은 이날 대전시청 남문 광장에서 기자회견을 연어 “대전·충남 통합으로 새 기회의 문이 열리고 있다”며 “서울 중심의 성장과 다른, 충청이 이끄는 대한민국의 대전환을 해내겠다”고 말했다.

그는 “대전의 과학기술과 인재가 충남의 산업·전력·항만 인프라와 만나야 대한민국이 살 수 있다”면서 “대통령과 바로 통화할 수 있고, 국회를 설득할 수 있는 힘 있는 시장이 필요하다”고 강조했다.

이어 충청판 산업은행인 ‘충청권 산업투자공사’ 설립과 대덕단지의 팁테크 연구개발 클러스터 조성, 대전·충남전력공사 설립, 버스 완전 공영제 등을 공약으로 제시했다.

특히 여름 대표 축제로 주목받고 있는 ‘대전 0시 축제’를 폐지하고 정부출연연구기관과 기업이 참여하는 ‘글로벌 과학축제’ 신설 계획도 밝혔다.



장 의원은 당내 후보 경선과 관련해 “강훈식 대통령 비서실장이 선거에 나왔으면 좋겠다”면서 “강훈식과 장철민이 경쟁하는, 충청의 미래가 바뀐 것을 시민이 볼 수 있지 않겠느냐”고 자신감을 표했다.
글·사진 대전 박승기 기자
