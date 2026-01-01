<서울> 오세훈·정원오 오차 범위 내 접전… <부산> 전재수 ‘통일교 리스크’에도 독주

<서울> 오세훈·정원오 오차 범위 내 접전… <부산> 전재수 ‘통일교 리스크’에도 독주

곽진웅 기자
곽진웅, 김서호 기자
입력 2026-01-01 17:58
수정 2026-01-01 17:58
6·3 선거 신년 여론조사 분석

전 39%… 박형준에 9%P 차 우위
경기 김동연, 누가 나와도 압도적
이미지 확대


6·3 지방선거가 5개월 앞으로 가운데 ‘최대 격전지’로 꼽히는 서울시장 선거에서 오세훈 서울시장과 정원오 서울 성동구청장이 오차범위 내 접전이라는 신년 여론조사 결과가 1일 나왔다. 경기와 부산에서는 더불어민주당이 강세를 보였다.

케이스탯리서치가 중앙일보 의뢰로 이날 발표한 서울시장 양자대결 전화면접 조사 결과 국민의힘 소속 오 시장은 37%, 민주당 소속 정 구청장은 34%로 오 시장이 3% 포인트 앞섰다. 그러나 같은 날 발표된 메타보이스(JTBC 의뢰) 전화면접 조사에서는 정 구청장이 39%로 오 시장에게 1% 포인트 앞섰다.

상대적으로 ‘뉴페이스’ 정 구청장이 ‘현직 프리미엄’으로 헌정사 최초 5선을 노리는 오 시장과 박빙 대결을 펼치는 모습이다. 다자대결에서는 오 시장이 25.7%로 선두를 달렸고, 정(20.9%) 구청장, 나경원(13.1%) 국민의힘 의원, 박주민(7.8%) 민주당 의원, 조국(7.5%) 조국혁신당 대표 등이 에이스리서치 ARS 조사(뉴시스 의뢰)에서 뒤를 이었다.

부산에서는 양자대결 결과 ‘통일교 리스크’가 있는 민주당 소속 전재수(39%) 전 해양수산부 장관이 3선에 도전하는 국민의힘 소속 박형준(30%) 부산시장을 9% 포인트 차로 앞선 것으로 케이스탯리서치 조사에서 나타났다. 금품수수 의혹에 휩싸여 수사까지 받고 있지만 아직 부산에서 전 전 장관 지지세는 탄탄한 셈이다.

경기지사 선거는 민주당 후보로 누가 나와도 보수 야권 후보를 압도하는 것으로 조사됐다. 케이스탯리서치 양자대결 조사에서 민주당 소속 김동연 경기지사는 유승민 전 의원과는 각각 39%와 19%, 이준석 개혁신당 대표와는 각각 40%, 18%로 앞섰다.


추미애 민주당 의원이 출마할 경우도 유 전 의원과 이 대표를 각각 13%, 16% 포인트 앞서는 것으로 파악됐다. 각 조사는 ﻿ 95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.5%포인트다. 중앙선거여론조사심의위 참조.
곽진웅·김서호 기자
2026-01-02 6면
