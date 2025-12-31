민경욱 “尹은 3년 내내 안 보냈는데…” 이 대통령 연하장 공개

방금 들어온 뉴스

민경욱 “尹은 3년 내내 안 보냈는데…” 이 대통령 연하장 공개

김유민 기자

입력 2025-12-31 15:32
수정 2025-12-31 15:32
이미지 확대
민경욱 전 미래통합당 의원. 2021.10.5. 뉴스1
민경욱 전 미래통합당 의원. 2021.10.5. 뉴스1


이미지 확대
이재명 대통령의 2026년 신년 연하장. 대통령실 제공
이재명 대통령의 2026년 신년 연하장.
대통령실 제공


그동안 부정선거론을 주장하며 현 정부와 각을 세워온 민경욱 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 이재명 대통령으로부터 신년 연하장을 받았다고 공개해 이목이 쏠리고 있다.

민경욱 전 의원은 31일 자신의 페이스북에 이 대통령 명의의 연하장 사진을 올리며 “무서운 일”이라고 적었다. 그는 “내가 죽음의 골짜기에 서서까지 당선을 위해 애를 썼던 윤석열에게서도 3년 내내 단 한 번도 받아보지 못한 엽서를, 나의 부정선거 투쟁의 대척점에 서 있는 이재명이 보내왔다”고 밝혔다.

공개된 연하장에는 ‘인천 연수구 민경욱 귀하’라고 수신인이 명시돼 있고, 발신자는 ‘대한민국 대통령 이재명’으로 적혀 있다. 민 전 의원은 이에 대해 “국정 홍보를 위한 가용 예산이 훨씬 많아서 가능했을까, 아니면 얻어걸린 것일까, 고도의 심리전일까”라며 연하장 발송 배경에 의문을 제기했다.

민 전 의원은 과거 대법원 판결 이후에도 부정선거 주장을 이어왔고, 윤석열의 비상계엄을 지지하는 발언 등으로 논란을 빚어왔다. 이런 인물에게 정반대 정치적 입장에 있는 이 대통령이 연하장을 보낸 점이 당혹스럽다는 취지다.

청와대는 “국회 예우 차원에서 대한민국헌정회의 협조를 받아 여야 전직 국회의원들에게 신년 연하장을 일괄 발송했다”고 설명했다. 민 전 의원이 20대 국회의원을 지낸 만큼 자동으로 발송 대상에 포함된 것이다.

청와대는 지난 26일 이 대통령이 취임 후 첫 신년을 맞아 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 헌신한 각계 주요 인사, 국가유공자, 사회적 배려 계층, 외국 정상과 재외동포 등 약 4만 5000명에게 연하장을 발송했다고 밝혔다. 연하장 겉면에는 청와대와 주변 풍경을 전통 산수화 미감으로 표현해 “국정 운영의 중심이 국민에게 돌아왔다는 의미”를 담았다고 설명했다.
김유민 기자
