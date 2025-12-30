국힘 당무위 “당게 사건 한동훈 책임” 결론… 내홍 증폭 조짐

당 윤리위에 회부하기로

이미지 확대 국민의힘 이호선 당무감사위원장이 16일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 김종혁 전 최고위원에 대한 당원권 정지 2년 권고 결정과 관련해 설명하고 있다. 2025.12.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 이호선 당무감사위원장이 16일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 김종혁 전 최고위원에 대한 당원권 정지 2년 권고 결정과 관련해 설명하고 있다. 2025.12.16 연합뉴스

2025-12-31 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 당무감사위원회가 30일 당게(당원 게시판) 논란과 관련한 문제 계정들이 한동훈 전 대표 및 가족들 명의와 동일하다며 사건을 당 윤리위원회에 회부하기로 했다. 장동혁 대표를 겨냥한 친한(친한동훈)계의 반발은 더욱 커질 것으로 예상된다. 다만 ‘여론 조작’이라는 당무위의 결론에도 이 사건이 실제 윤리위의 징계로까지 이어질진 미지수다.당무감사위는 이날 보도자료를 통해 “당원 게시판 사건에 대한 진상을 규명하고 무너진 당의 기강 확립과 유사 사례 재발 방지 대책을 마련하기 위해 조사를 실시했다”며 “조사 결과, 문제 계정들은 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하며 전체 87.6%가 단 2개의 IP(인터넷 주소)에서 작성된 여론 조작 정황이 확인됐다”고 밝혔다.당무감사위는 “이들은 당원게시판 운영정책을 심각하게 위반했으며 언론 보도 후 관련자들의 탈당과 게시글의 대규모 삭제도 확인됐다”며 “아울러 디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다”고 설명했다.이날 당무감사위가 공개한 비방글 목록에는 윤석열 전 대통령 부부 외에 정점식 전 정책위의장, 황우여 전 비상대책위원장, 안철수·나경원 의원, 이준석 개혁신당 대표, 유승민 전 의원, 원희룡 전 국토교통부 장관 등을 향한 원색적 비난 등도 담겨 있었다.당무감사위는 “당원의 성실 의무와 품위 유지, 당원게시판 운영정책을 심각하게 위반한 해당 행위이자 “당의 정상적인 게시판 관리 업무와 여론 수렴 기능을 마비시킨 업무 방해 행위”라며 “특히 한 전 대표는 당시 당 대표로서 이러한 문제를 관리·감독할 책임이 있음에도 본인 및 가족이 연루된 의혹에 대한 해명 없이 당무감사위 조사마저 회피함으로써 당의 신뢰를 훼손했다”고 판단했다.이호선 당무감사위원장은 ‘당게’ 조사가 당내 경쟁자 제거라는 지적에 대해선 “터무니없는 주장”이라며 “조사는 객관적 자료와 사실관계에 기반했다. 1631건의 댓글, IP 주소 분석, 당원 정보 대조 등 구체적인 증거가 있다. 정치적 의도가 있었다면 왜 징계 권고 없이 윤리위에 송부하겠나. 최종 판단은 윤리위가 독립적으로 내릴 것”이라고 밝혔다.이 위원장은 또 “한 전 대표가 반박한다면 오히려 환영한다”며 “당무감사위의 질의서에 답변하지 않고 언론을 통해 해명한다면 그 내용을 윤리위 심의 과정에서 참고하면 될 것”이라고 덧붙였다.