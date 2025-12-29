김길성 서울 중구청장 “이혜훈, 정치적 배신…책임 있는 설명 없어”

“당원과 주민을 기만한 행위”

이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 이혜훈 전 국민의힘 중구

·성동을 당협위원장

이 지명받은 데 대해

“명백한 정치적 배신

”이라며

“신념과 원칙을 버린 기회주의적 선택

”이라고 비판했다.

김길성 서울 중구청장이김 구청장은 29일 자신의 페이스북에 “이 전 위원장의 행보에 대해 국민의힘 중구·성동을 당원들의 분노와 규탄의 뜻을 분명히 밝힌다”며 공개 비판했다.그는 “(이 전 위원장이) 장관 지명에 이르기까지 자신의 입장 변화와 정치적 선택을 철저히 숨긴 채, 당협위원장이라는 지위와 권한을 계속 행사했다”며 “이는 단순한 선택의 문제가 아니라, 당원과 주민을 기만한 행위”라고 지적했다.그러면서 “정치인이 그동안 싸워왔던 권력에 합류하면서 그 과정에 대한 설명도, 사과도, 최소한의 양해조차 없었다는 사실은 정치적 도의와 신뢰를 정면으로 저버린 것”이라며 “지명 이후 발표한 입장문에서조차 이재명 정부에 대한 순응의 말만 있을 뿐, 자신을 지지해 온 당과 당원들에 대한 책임 있는 언급은 단 한 줄도 없었다”고 덧붙였다.김 구청장은 “신뢰를 배반하고 책임을 회피한 인사가 국정을 논한다는 것 자체가 국민에 대한 모욕”이라며 “국민의힘 중구성동을 당원협의회는 이번 사태를 결코 좌시하지 않을 것”이라고 강조했다.