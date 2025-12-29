김길성 서울 중구청장 “이혜훈, 정치적 배신…책임 있는 설명 없어”

“당원과 주민을 기만한 행위”
김길성 서울 중구청장이 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 이혜훈 전 국민의힘 중구·성동을 당협위원장이 지명받은 데 대해 “명백한 정치적 배신”이라며 “신념과 원칙을 버린 기회주의적 선택”이라고 비판했다.
김 구청장은 29일 자신의 페이스북에 “이 전 위원장의 행보에 대해 국민의힘 중구·성동을 당원들의 분노와 규탄의 뜻을 분명히 밝힌다”며 공개 비판했다.
그는 “(이 전 위원장이) 장관 지명에 이르기까지 자신의 입장 변화와 정치적 선택을 철저히 숨긴 채, 당협위원장이라는 지위와 권한을 계속 행사했다”며 “이는 단순한 선택의 문제가 아니라, 당원과 주민을 기만한 행위”라고 지적했다.
그러면서 “정치인이 그동안 싸워왔던 권력에 합류하면서 그 과정에 대한 설명도, 사과도, 최소한의 양해조차 없었다는 사실은 정치적 도의와 신뢰를 정면으로 저버린 것”이라며 “지명 이후 발표한 입장문에서조차 이재명 정부에 대한 순응의 말만 있을 뿐, 자신을 지지해 온 당과 당원들에 대한 책임 있는 언급은 단 한 줄도 없었다”고 덧붙였다.
김 구청장은 “신뢰를 배반하고 책임을 회피한 인사가 국정을 논한다는 것 자체가 국민에 대한 모욕”이라며 “국민의힘 중구성동을 당원협의회는 이번 사태를 결코 좌시하지 않을 것”이라고 강조했다.
