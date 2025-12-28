이혜훈 “李대통령, 반대 진영에 나라 곳간 맡겼다…이게 통합”

이미지 확대 이혜훈 전 의원. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 이혜훈 전 의원. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 파격 발탁된 이혜훈 전 의원은 28일 “이전의 통합 인사 사례를 봐도 ‘나라 곳간’을 반대 진영 출신 인사에게 맡긴 적은 없지 않았나”며 “이재명 대통령의 통합에 대한 진정성을 더 얘기할 필요가 있겠느냐”고 말했다.이혜훈 후보자는 이날 연합뉴스와의 전화 인터뷰에서 “과거 정부들도 통합을 내세워 반대 진영 출신 인사를 기용한 사례는 있었지만, 예산이라는 정부의 가장 핵심적인 기능을 맡긴 경우는 드물었다”며 이같이 밝혔다.국민의힘 전신인 한나라당·새누리당·미래통합당에서 3선 의원을 지낸 이 후보자는 보수 진영에서 잔뼈가 굵은 인사로 꼽힌다. 이런 점에서 이번 인선은 이재명 정부 출범 이후 가장 이례적인 통합 인사라는 평가가 나온다.이 후보자는 보수 진영 인사로서 이재명 정부 내각 합류를 결심한 배경에 대해 “극단적인 진영 싸움 탓에 대한민국이 한 발짝도 나아가지 못하고 있다는 문제의식을 오래전부터 가져왔다”며 “민생과 경제만큼은 이념과 정파를 넘어야 한다는 것이 제 오랜 소신”이라고 설명했다.그는 “보수적인 경제 철학을 갖고 있는 것은 사실이지만, 보수 진영 내에서도 경제민주화의 필요성을 꾸준히 강조해 왔다”며 과거 최저임금 기준 위반 업주 처벌 법안, 법정 이자 최고상한을 낮추는 이자제한법 등을 발의했던 사례를 언급했다.윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포와 관련한 입장도 재차 분명히 했다. 이 후보자는 “계엄이 잘못된 일이라는 생각은 처음부터 지금까지 변함이 없다”며 “계엄은 다시는 있어선 안 될 일”이라고 강조했다.다만 “당협위원장으로서 당의 입장을 따라간 적이 한 번 있기는 했다”면서도 “국민의 눈높이에서 보면 아쉬운 대처가 있었던 것도 사실”이라고 말했다.국민의힘 일각에서 제기되는 ‘배신’ 비판에 대해서는 “그런 반응을 일일이 마음에 담고 있으면 일을 할 수 없다”며 “대한민국과 국민만 보고 나아가겠다”고 밝혔다.