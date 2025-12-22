유정복·오세훈 ‘변화’, 이철우 ‘단합’… 국힘 중도 확장 온도 차

소속 광역단체장 엇갈린 행보

안주영 전문기자

2025-12-23 6면

장동혁 국민의힘 대표의 ‘외연 확장 대전환 로드맵’ 시동을 두고 국민의힘 소속 광역단체장 사이에서도 엇갈린 평가가 나왔다. 수도권 단체장들은 속도감 있는 과감한 전환을 압박한 반면, 대구·경북(TK)에서는 해당 행위자에 대한 단호한 처벌 요구가 터져 나왔다.유정복 인천시장은 22일 한 라디오에 출연해 “지금 현장 민심은 한마디로 말씀드리면 ‘더불어민주당은 못 믿겠다, 불안하다. 그러나 국힘은 더 못 믿겠다. 지지할 수 없다’ 이것이 압축된 민심”이라고 평가했다. 유 시장은 또 “당 대표를 지냈거나 중진들이 불출마를 선언해 변화의 출발을 보였던 전례들이 많이 있다”며 용퇴 필요성도 거론했다.장 대표를 향해서는 “당 대표는 당에 대해서 모든 결과에 책임지는 것이다. 선거 지면 당 대표는 내려가 앉게 돼 있다”며 “누구를 탓하고 할 일이 아니다. 남 탓을 하고 있어선 안 된다”고 지적했다. 다만 윤석열 전 대통령과의 절연 요구 등에 대해선 “당은 그 부분은 더 거론조차 않고 다른 스텝으로 가야 한다”고 말했다.오세훈 서울시장도 장 대표의 노선 전환 시도에 환영의 뜻을 밝혔다. 오 시장은 이날 국회에서 열린 국민의힘 서울시당의 기부금 모금 전달식 참석 후 기자들과 만나 “기대감을 갖고 지켜봐야할 것 같다”며 “이제 변화를 처음 말하기 시작했고, 해가 바뀌면 조금 더 본격적인 중도 확장 시도가 나타나지 않을까 기대하고 있다”고 말했다.반면 이철우 경북지사는 장 대표에게 보다 강한 리더십을 요구하고 있다. 이 지사는 지난 19일 한 라디오에서 “(장 대표에게) ‘안에서 자꾸 헛소리하는 사람 다 잘라라’라는 이야기를 했는데, 아직 자르지도 못하고 있더라”고 했다. 또 “(당이) 똘똘 뭉쳐서 나가도 지금 힘이 부치는데, 우리끼리 안에서 ‘중도를 당겨야 한다’며 탄핵이 어떻다, 계엄이 어떻다 할 여유가 없다”며 “장 대표 중심으로 똘똘 뭉쳐 나가야 한다”고 강조했다.한동훈 전 대표와 친한(친한동훈)계 징계를 둘러싼 갈등은 계속 이어지고 있다. 한 전 대표의 ‘당게(당원 게시판)’ 의혹을 조사 중인 이호선 당무감사위원장은 자신의 블로그에 “가면을 쓰고 있는 한, 그는 자신과 가면이라는 이중의 얼굴을 갖는다. 변신은 상당한 정도까지는 가능하지만 결코 완전할 수 없다”며 한 전 대표를 겨냥한 듯한 발언을 이어갔다.