與, 통일교 특검 전격 수용…“여야 예외없이 모두 하자”

정청래(외쪽 세 번째) 더불어민주당 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다.2025.12.22

정청래 더불어민주당 대표는 22일 국민의힘이 제안한 통일교 특검에 대해 “못 받을 것도 없다”며 전격 수용하겠다는 뜻을 밝혔다. 대신 여야 정치인에 대해 예외 없이 특검을 하자고 야당에 제안했다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “종합특검은 3대 특검의 미진한 부분을 수사하자는 취지라서 통일교 특검은 불가하다고 제가 말한 바 있다”며 “그러나 못 받을 것도 없다”고 말했다.그러면서 “국민의힘 연루자 모두를 포함해 진실을 명명백백하게 밝히는 것도 좋다”며 “민심도 그렇다. 모든 의혹의 실체를 끝까지 밝혀내고 권력을 사유화했던 국정농단 책임자들을 발본색원할 것”이라고 했다.김병기 원내대표는 “국민의힘은 뭔가 착각한 것 같다. 마치 민주당이 뭐라도 있어 특검을 회피하는 줄 알고 앞장서 통일교 특검을 주장하고 있다”며 “아마 내심으로는 민주당이 특검을 받지 않을 것이라고 확신한 모양”이라고 했다.이어 “통일교에 대한 특검을 하자. 여야 정치인 누구도 예외 없이 모두 포함해서 특검할 것을 제안한다”며 “지난 대선에서의 통일 통일교가 정치에 어떻게 개입했는지도 한번 밝혀보자”고 했다.그러면서 “종교유착은 범법 질서와 직결된 중대 사안”이라며 “위반한 정당은 해산의 대상이 될 수 있고 관련자들은 중형을 면치 못할 것이다. 성역 없이 발본색원하자”고 했다.전날까지 “현 단계에서는 특검을 수용할만한 상황은 아니다”라며 통일교 특검을 거부한 민주당이 전격 수용 의사를 밝힌 배경엔 국민의힘과 개혁신당이 이끄는 특검에 대한 주도권을 가지고 오겠단 계산이 선 것으로 보인다.또 통일교 특검 수용으로 국민의힘에 2차 종합 특검을 거부할 명분을 주지 않겠다는 의도도 깔린 것으로 보인다. 아울러 최근 여론조사에서 통일교 특검에 대한 찬성 여론이 높은 점도 고려됐을 것이란 분석도 나온다.