이원혁 전 민주당 부대변인, 경기도당 대변인으로

민주당 전략기획위원회 부위원장 겸직

더민주경기혁신회의 상임공동대표도

이원혁 “내년 지방선거 반드시 승리”

이미지 확대 이원혁 신임 더불어민주당 경기도당 대변인. 이원혁 경기도당 대변인 제공 닫기 이미지 확대 보기 이원혁 신임 더불어민주당 경기도당 대변인. 이원혁 경기도당 대변인 제공

이원혁 더불어민주당 전략기획위원회 부위원장이 당 경기도당 대변인에 임명됐다고 19일 밝혔다. 내년 6월 지방선거를 앞두고 도당 차원에서 대변인단을 보강한 것으로 알려졌다.이 신임 대변인은 지난 12·3 비상계엄 이후 당 부대변인으로 임명됐다. 지난 대선 기간 이재명 당시 후보 총괄선대위 조직본부 지원팀장을 지냈다. 친명(친이재명)계 모임인 더민주전국혁신회의 대변인을 거쳐 더민주경기혁신회의 공동상임대표를 맡고 있다. 건국대 강의초빙교수로도 재직 중이다.이 대변인은 “내년 지방선거는 이재명 정부의 성공을 위해 반드시 승리해야 하는 선거”라면서 “민주당이 경기도에서 승리를 할 수 있도록 맡은 바 최선을 다하겠다”고 밝혔다.