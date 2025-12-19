與 대전시장·충남지사 후보군엔 타격… 野 “불리할 것 없다” 반색

지선 5개월 앞 셈법 복잡한 정치권

대전·충남 통합이 내년 6월 지방선거를 불과 5개월여 앞두고 추진되면서 정치권의 셈법도 복잡해지는 분위기다. 대전시장, 충남지사 출마를 물밑에서 준비 중이던 후보들은 벌써부터 통합에 따른 정치적 유불리 계산에 들어갔다.민주당의 한 관계자는 18일 서울신문과의 통화에서 “행정 통합이라 당장 당내에는 큰 여파가 없을 것”이라면서도 “내년 지방선거에 나가려고 했던 의원들에겐 타격이 있을 수 있다”고 말했다.대전시장과 충남지사 자리를 노리고 각각 선거를 준비해 왔던 이들로서는 이제 ‘통합 지자체장’ 자리를 놓고 경쟁해야 하는 처지에 놓였다. 여권에선 대전시장 후보군으로 박범계·조승래·장철민·장종태 의원과 함께 허태정 전 시장이, 충남지사 후보군으로는 강훈식 대통령실 비서실장, 문진석·박수현 의원과 양승조 전 지사 등이 거론된다. 문 의원은 페이스북에 “충남대전통합시를 만드는 데 당이 적극 협조하겠다”고 밝혔다.반면 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사는 모두 국민의힘 소속으로 통합에 적극적이다. 전국에서 처음으로 ‘충청광역연합’을 만들어 공조하고 있기도 해 통합 이슈가 불리할 이유는 없는 셈이다.다만 이번 선거에서 대전·충남 통합 이슈가 여야 어느 쪽에 더 유리할지는 지켜봐야 할 것으로 보인다. 이제는 통합 자체보다는 ‘누가 더 주민들에게 이득이 되는 통합을 하느냐’에서 승패가 갈릴 것이기 때문이다.2022년 6월 지방선거에서 이 시장(51.19%)은 허 전 시장(48.80%)에 2% 포인트 넘게, 김 지사(53.87%)는 양 전 지사(46.12%)에 7% 포인트 넘게 이겼지만 지난 6월 대선에서는 이재명 대통령이 대전(48.5% 대 40.58%)과 충남(47.68% 대 43.26%) 모두에서 김문수 국민의힘 후보를 크게 앞질렀다. 일각에선 대통령이 직접 대전·충남 통합을 띄우면서 특히 강 실장의 존재감이 커지게 됐다는 분석도 나온다. 다만 민주당 내에서는 통합 논의를 하기도 전에 특정 후보가 거론되면 통합 관련 지역 주민들의 공감을 얻기가 어려울 것이란 시각도 있다.